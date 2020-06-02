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сегодня, 07:14 19

Губернатор Приамурья: Шадринскому собору стоит поискать другое место

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Губернатор Приамурья: Шадринскому собору стоит поискать другое место
Фото: центр Покров

Губернатор Амурской области Василий Орлов высказал позицию по вопросу возрождения Шадринского собора. Он считает, что восстановить его на историческом месте невозможно по нескольким причинам. В том числе и потому, что он не впишется в современную застройку.

«Тема резонансная — Шадринский собор. Я был заммэра, когда эта тема только обсуждалась. На мой взгляд, она с самого начала была утопична. Там сформировалась новая застройка — два панельных пятиэтажных дома по Ленина и Чайковского. Стену таксопарка отодвинуть легко, но прочие здания — невозможно. Соответственно, такому храму там не место. Надо искать ему другое место, — считает губернатор. — Второй негативный момент — стоимость 2 миллиарда рублей. Государство выделить деньги не может, это неправильно».

Губернатор при этом считает, что стоит поискать спонсора.

«На мой взгляд, решение общественного совета об отказе от восстановления собора сейчас оптимально. Потому что площадка будет огорожена, благоустроена. там появится ответственное лицо. Там будет детская площадка. Все — до конца года. Кроме того, маленькая церковь строится не на месте Шадринского собора. То есть, если нам с вами теоретически удастся собрать средства, то площадка свободна», — пояснил Василий Орлов.

Ситуация со строительством храма Албазинской иконы Божией Матери в сквере, где располагался Шадринский собор, стала предметом обсуждения совета по вопросам охраны, использования и сохранения культурного наследия области. Члены совета, в состав которого вошли историки, архитекторы, краеведы посчитали, что оптимально продолжать строительство храма Албазинской иконы. Общественность считает, что точка не поставлена.

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#губернатор #карточки #религия

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Оттаван

    Оттаван
    1 час назад

    там к месту зона отдыха

  • full

    full
    1 час назад

    Повторюсь - что написано в документах, выданных при предоставлении участка?

  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    1 час назад

    Оттавантам к месту зона отдыха


    для алкашей, бомжей и собачников, которые все вместе полностью засрали весь сквер

  • Геннадий Перетятько

    Геннадий Перетятько
    1 час назад

    Верните к-р"Амур" и не канифольте людям мозг.

  • full

    full
    1 час назад

    Товарищ майора

    Оттаван

    там к месту зона отдыха



    для алкашей, бомжей и собачников, которые все вместе полностью засрали весь сквер


    Поставьте несколько киосков в этой зоне отдыха и никаких алкашей там не появится. Что до собачников, то в заброшенном парке чего бы и не погулять?

  • ay

    ay
    47 минут назад

    Когда "Амур" сносили, оп чём думали?

  • Демидыч

    Демидыч
    43 минуты назад

    губернатор как бы намекает-а давайте поищем место и для Шадринского собора

  • ay

    ay
    41 минута назад

    Демидыч

    губернатор как бы намекает-а давайте поищем место и для Шадринского собора



    как бы намекает на рощу расположенную недалече от того места где "ликёрка" брякала бутылочками?

  • Генрих Наваррский

    Генрих Наваррский
    37 минут назад

    ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ НА месте кладбища?

  • Демидыч

    Демидыч
    37 минут назад

    боюсь указать место в городе под новый собор-а то Имамеев перепишет на себя

  • кержак

    кержак
    31 минута назад

    Демидыч

    боюсь указать место в городе под новый собор-а то Имамеев перепишет на себя



    ......

  • Mainer

    Mainer
    22 минуты назад



    Государство выделить деньги не может, это неправильно



    Когда государство разрушало Собор, оно считало это правильным.

    А исправить свой косяк, считает неправильным.

    "Логично" однако.

  • Mainer

    Mainer
    21 минута назад

    Пусть компартия башляет за восстановление порушенного по её инициативе объекта.

  • Демидыч

    Демидыч
    14 минут назад

    а единороссы пусть восстановят кинотеатр Амур

  • Ненавижу

    Ненавижу "ЕР"
    13 минут назад

    А давайте соборы и церкви за бюджетные/народные деньги в каждом квартале города будем строить. Школы уберем, а на их месте церкви возведем.

  • Xanttoress

    Xanttoress
    8 минут назад

    Мэрию снесите и на её месте стройте. Хуже не будет.

  • Myxira

    Myxira
    7 минут назад

    «Тема резонансная — Шадринский собор. Я был заммэра, когда эта тема только обсуждалась. На мой взгляд, она с самого начала была утопична. Там сформировалась новая застройка — два панельных пятиэтажных дома по Ленина и Чайковского. Стену таксопарка отодвинуть легко, но прочие здания — невозможно. Соответственно, такому храму там не место. Надо искать ему другое место, — считает губернатор. — Второй негативный момент — стоимость 2 миллиарда рублей. Государство выделить деньги не может, это неправильно».

    А в микрахе ни китайский архитектурный стиль,ни любимая березовая рощица, ни панельки с городским коммуникационным коллектором проблемой строительству церквухи не стали...

  • Oldlord

    Oldlord
    5 минут назад



    ~~такому храму там не место. Надо искать ему другое место, — считает губернатор.



    Вот так же подумали коммунисты и снесли храм, построив на его месте кинотеатр "Амур".



    — Второй негативный момент — стоимость 2 миллиарда рублей. Государство выделить деньги не может, это неправильно



    А наш Губернатор знает, во сколько обходится Государству пустая газовая труба в Китай?

  • Myxira

    Myxira
    4 минуты назад

    Mainer





    Когда государство разрушало Собор, оно считало это правильным.



    Вы о каком государстве? Того, к которому у вас претензии, давно уже нет. Поэтому: сами-сами-сами.

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