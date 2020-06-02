Губернатор Приамурья: Шадринскому собору стоит поискать другое место

«Тема резонансная — Шадринский собор. Я был заммэра, когда эта тема только обсуждалась. На мой взгляд, она с самого начала была утопична. Там сформировалась новая застройка — два панельных пятиэтажных дома по Ленина и Чайковского. Стену таксопарка отодвинуть легко, но прочие здания — невозможно. Соответственно, такому храму там не место. Надо искать ему другое место, — считает губернатор. — Второй негативный момент — стоимость 2 миллиарда рублей. Государство выделить деньги не может, это неправильно».

Губернатор при этом считает, что стоит поискать спонсора.

«На мой взгляд, решение общественного совета об отказе от восстановления собора сейчас оптимально. Потому что площадка будет огорожена, благоустроена. там появится ответственное лицо. Там будет детская площадка. Все — до конца года. Кроме того, маленькая церковь строится не на месте Шадринского собора. То есть, если нам с вами теоретически удастся собрать средства, то площадка свободна», — пояснил Василий Орлов.

Ситуация со строительством храма Албазинской иконы Божией Матери в сквере, где располагался Шадринский собор, стала предметом обсуждения совета по вопросам охраны, использования и сохранения культурного наследия области. Члены совета, в состав которого вошли историки, архитекторы, краеведы посчитали, что оптимально продолжать строительство храма Албазинской иконы. Общественность считает, что точка не поставлена.