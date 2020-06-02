Губернатор Приамурья снова заявил: Благовещенск и Чигири целесообразно объединить

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Губернатор Амурской области Василий Орлов предположил, что Благовещенск и Чигири целесообразно объединить. Город и село Благовещенского района настолько разрослись, что граница стала уже условной в месте расположения района Тепличный. При слиянии у села появятся общая налоговая база и бюджетный маневр.

Об этом глава области заявил в ходе прямого эфира в Инстаграме. «Тектонические сдвиги» в регионе происходят. Как пример Василий Орлов привел преобразование в муниципальные округа Ромненский и Белогорский районы. 22 мая депутаты законодательного собрания области поддержали эту инициативу.

Мысль о присоединении Чигирей к Благовещенску губернатор высказывает не первый раз. Как сообщало Амур.инфо, в ноябре 2019 года объединить Благовещенск и Чигири предложил депутат Благовещенской городской думы Сергей Щербаков.

«У меня есть предложение. Может, соединить Чигири с городом, тогда будет увеличение налоговой базы и так далее», – говорил народный избранник. На заседании отметили, что ранее этот вопрос уже поднимался, тема обсуждалась. Тогда сообщалось, что вопрос остался открытым.

Идея объединения Благовещенска и Благовещенского района коррелирует с проектом Благовещенской агломерации. Согласно проекту, в агломерацию войдут села Верхнеблаговещенское, Чигири и Каникурган.

На данный момент население Благовещенска составляет 230 тысяч человек. Население Благовещенского района, по данным за 2018 год, превышает 26 тысяч. В Благовещенский район входят 11 муниципальных образований со статусом сельских поселений.

Летом 2019 года сообщалось, что в Амурской области продолжится процесс укрупнения муниципальных образований. За последние 8 лет 319 муниципальных образований региона укрупнили до 286.