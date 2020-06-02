Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 06:04 6

В благовещенском сквере около площади 39 деревьев больны, их предлагают спилить

В благовещенском сквере около площади 39 деревьев больны, их предлагают спилить
Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области Василий Орлов прокомментировал, что будет со сквером на площади Ленина Благовещенска. Там продолжается реконструкция. Согласно справке, выданной специалистами, 39 деревьев на этой территории больны.

«Старую площадь к сентябрю должны завершить. В сквере, по моей справке, 39 деревьев больные, их нужно убирать после общественного обсуждения, чтобы не было резонанса, — отметил губернатор. — Там планируется высадка новых деревьев. Хотим посадить крупные, 4-5-метровые деревья. Но своего рассадного материала в области нет. Есть ближайший питомник в Хабаровске. Есть питомник в Хэйхэ, там получше ситуация, но надо с Россельхознадзором поработать, можно ли такие привозить. Вспомните историю с Сочи, когда под Олимпиаду вместе с деревьями завезли бабочку, гусеницы которой там поели всё».

Третий вариант — привезти деревья из европейской части страны и Европы. Эти деревья, скорее всего, не приживутся и не перезимуют. Пока принято решение – летом на площади Ленина деревья не высаживать, а сделать это осенью. А пока площадь оформят клумбами и проведут общий городской субботник.

При этом губернатор подчеркнул, что он встревожен тем, как горожане обсуждают тему санитарной обрезки деревьев.

«Я очень негативно отношусь к тем процессам по озеленению, которые происходят в Благовещенске. Я слежу за ситуацией. Задача поставлена, будут проведены общественные слушания, не очно, а через платформу. Я буду обязательно в них участвовать. Там много тем накопилось, этим давно никто не занимался, — пояснил губернатор. — Старые тополя надо удалять. Другое дело — что садить вместо этих тополей? Будете гулять, обратите внимание на карагачи — сколько семян летит с них, они ливневки забивают. Почему наш город плавает — потому что ливневки забиты как раз этими семенами. Поэтому нужен грамотный научный взгляд на озеленение».

В последнее время рубка и санитарная обрезка деревьев в Благовещенске вызывает общественный резонанс: горожане раскритиковали действия озеленителей возле ЗАГСа, Алексеевской гимназии, в Городском парке, возле кардиохирургического центра и во многих других местах. Активно тема обсуждается в социальных сетях.

Городу нужна программа озеленения, поручение о ее подготовке дано мэрии, пояснил Василий Орлов.

Просмотров всего: 633

#губернатор #природа

распечатать


Общество 2

Губернатор Приамурья предложил сообщать ему «в личку» о нарушениях при золотодобыче
Общество 19

Губернатор Приамурья: Шадринскому собору стоит поискать другое место
Эхо Москвы

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» ­– фрагменты эфира губернатора в Инстаграме
Происшествия 2

Три природных пожара ликвидировали в Амурской области за сутки
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • хулиган

    хулиган
    1 час назад

    Под церковь готовят, вот и зачищают сквер и губернатор на поводу попов пошел МИНУС ЕМУ.

  • full

    full
    54 минуты назад

    Огородили сквер и тут же специалисты нашли почти сорок больных деревьев. А когда был свободный доступ, специалисты ничего подобного не находили. Там присесть никто не хочет?

  • цеховик

    цеховик
    49 минут назад

    Уркаганов: Мухина-Чижикова и Ульянова-Ленина, тоже, спилите, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста...

  • ay

    ay
    41 минута назад

    Мухина и Ленина оставить. Храм даже не пытаться строить.

  • Oldlord

    Oldlord
    23 минуты назад

    Предсказуемо!

    Не зря горожане переживали, что сквер загубят эти "эффективные" манагеры от власти!



    ~~Третий вариант — привезти деревья из европейской части страны и Европы. Эти деревья, скорее всего, не приживутся и не перезимуют.



    Думаю, предпочтут именно этот вариант.

    И подороже, и отмазку уже придумали.

    Но, думаю, скорее всего деньги выделят-освоят, а деревья высадить забудут.

    Пипл схавает. (

  • Oldlord

    Oldlord
    21 минута назад



    ~~Согласно справке, выданной специалистами



    Кстати, хотелось бы увидеть этот документ и ФИО специалистов.

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь