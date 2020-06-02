В благовещенском сквере около площади 39 деревьев больны, их предлагают спилить
Губернатор Амурской области Василий Орлов прокомментировал, что будет со сквером на площади Ленина Благовещенска. Там продолжается реконструкция. Согласно справке, выданной специалистами, 39 деревьев на этой территории больны.
«Старую площадь к сентябрю должны завершить. В сквере, по моей справке, 39 деревьев больные, их нужно убирать после общественного обсуждения, чтобы не было резонанса, — отметил губернатор. — Там планируется высадка новых деревьев. Хотим посадить крупные, 4-5-метровые деревья. Но своего рассадного материала в области нет. Есть ближайший питомник в Хабаровске. Есть питомник в Хэйхэ, там получше ситуация, но надо с Россельхознадзором поработать, можно ли такие привозить. Вспомните историю с Сочи, когда под Олимпиаду вместе с деревьями завезли бабочку, гусеницы которой там поели всё».
Третий вариант — привезти деревья из европейской части страны и Европы. Эти деревья, скорее всего, не приживутся и не перезимуют. Пока принято решение – летом на площади Ленина деревья не высаживать, а сделать это осенью. А пока площадь оформят клумбами и проведут общий городской субботник.
При этом губернатор подчеркнул, что он встревожен тем, как горожане обсуждают тему санитарной обрезки деревьев.
«Я очень негативно отношусь к тем процессам по озеленению, которые происходят в Благовещенске. Я слежу за ситуацией. Задача поставлена, будут проведены общественные слушания, не очно, а через платформу. Я буду обязательно в них участвовать. Там много тем накопилось, этим давно никто не занимался, — пояснил губернатор. — Старые тополя надо удалять. Другое дело — что садить вместо этих тополей? Будете гулять, обратите внимание на карагачи — сколько семян летит с них, они ливневки забивают. Почему наш город плавает — потому что ливневки забиты как раз этими семенами. Поэтому нужен грамотный научный взгляд на озеленение».
В последнее время рубка и санитарная обрезка деревьев в Благовещенске вызывает общественный резонанс: горожане раскритиковали действия озеленителей возле ЗАГСа, Алексеевской гимназии, в Городском парке, возле кардиохирургического центра и во многих других местах. Активно тема обсуждается в социальных сетях.
Городу нужна программа озеленения, поручение о ее подготовке дано мэрии, пояснил Василий Орлов.
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