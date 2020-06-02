В благовещенском сквере около площади 39 деревьев больны, их предлагают спилить

«Старую площадь к сентябрю должны завершить. В сквере, по моей справке, 39 деревьев больные, их нужно убирать после общественного обсуждения, чтобы не было резонанса, — отметил губернатор. — Там планируется высадка новых деревьев. Хотим посадить крупные, 4-5-метровые деревья. Но своего рассадного материала в области нет. Есть ближайший питомник в Хабаровске. Есть питомник в Хэйхэ, там получше ситуация, но надо с Россельхознадзором поработать, можно ли такие привозить. Вспомните историю с Сочи, когда под Олимпиаду вместе с деревьями завезли бабочку, гусеницы которой там поели всё».

Третий вариант — привезти деревья из европейской части страны и Европы. Эти деревья, скорее всего, не приживутся и не перезимуют. Пока принято решение – летом на площади Ленина деревья не высаживать, а сделать это осенью. А пока площадь оформят клумбами и проведут общий городской субботник.

При этом губернатор подчеркнул, что он встревожен тем, как горожане обсуждают тему санитарной обрезки деревьев.

«Я очень негативно отношусь к тем процессам по озеленению, которые происходят в Благовещенске. Я слежу за ситуацией. Задача поставлена, будут проведены общественные слушания, не очно, а через платформу. Я буду обязательно в них участвовать. Там много тем накопилось, этим давно никто не занимался, — пояснил губернатор. — Старые тополя надо удалять. Другое дело — что садить вместо этих тополей? Будете гулять, обратите внимание на карагачи — сколько семян летит с них, они ливневки забивают. Почему наш город плавает — потому что ливневки забиты как раз этими семенами. Поэтому нужен грамотный научный взгляд на озеленение».

В последнее время рубка и санитарная обрезка деревьев в Благовещенске вызывает общественный резонанс: горожане раскритиковали действия озеленителей возле ЗАГСа, Алексеевской гимназии, в Городском парке, возле кардиохирургического центра и во многих других местах. Активно тема обсуждается в социальных сетях.

Городу нужна программа озеленения, поручение о ее подготовке дано мэрии, пояснил Василий Орлов.