В России 1 июля объявят выходным

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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля, заявил Владимир Путин. В связи с этим день объявлен выходным.

Президент поручил руководителям ЦИК, Роспотребнадзора и регионов обеспечить полную безопасность на участках.

«Конечно, обращусь и к нашим гражданам, людям с тем, чтобы они приняли активное участие в этом общероссийском голосовании, поскольку речь идет об основном законе — Конституции, который лежит в основе жизни нашей страны, нашей жизни и наших детей сегодня», — сказал Путин.

Глава государства также связался с министром просвещения Сергеем Кравцовым, чтобы уточнить, не помешает ли проведение голосования в этот день сдаче единого госэкзамена, основной этап которого стартует 3 июля.

«Кравцов Сергей Сергеевич подтвердил, что это никак не будет мешать, наоборот, он даже рассчитывает на то, что проведение всероссийского голосования при использовании школьных помещений поможет затем при организации ЕГЭ», — отметил президент.

Позднее в Кремле сообщили, что Путин подписал указ о назначении 1 июля днем голосования по поправкам.

Ранее голосование по поправкам в Основной закон было назначено на 22 апреля, однако из-за распространения коронавирусной инфекции в конце марта Владимир Путин объявил о его переносе. Тогда президент подчеркнул, что новую дату определят на основе рекомендаций медиков и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в стране, сообщает РИА Новости.