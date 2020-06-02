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сегодня, 06:20 14

В России 1 июля объявят выходным

В России 1 июля объявят выходным
Фото: Фото: Ростислав Нетисов / ТАСС

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля, заявил Владимир Путин. В связи с этим день объявлен выходным.

Президент поручил руководителям ЦИК, Роспотребнадзора и регионов обеспечить полную безопасность на участках.

«Конечно, обращусь и к нашим гражданам, людям с тем, чтобы они приняли активное участие в этом общероссийском голосовании, поскольку речь идет об основном законе — Конституции, который лежит в основе жизни нашей страны, нашей жизни и наших детей сегодня», — сказал Путин.

Глава государства также связался с министром просвещения Сергеем Кравцовым, чтобы уточнить, не помешает ли проведение голосования в этот день сдаче единого госэкзамена, основной этап которого стартует 3 июля.

«Кравцов Сергей Сергеевич подтвердил, что это никак не будет мешать, наоборот, он даже рассчитывает на то, что проведение всероссийского голосования при использовании школьных помещений поможет затем при организации ЕГЭ», — отметил президент.

Позднее в Кремле сообщили, что Путин подписал указ о назначении 1 июля днем голосования по поправкам.

Ранее голосование по поправкам в Основной закон было назначено на 22 апреля, однако из-за распространения коронавирусной инфекции в конце марта Владимир Путин объявил о его переносе. Тогда президент подчеркнул, что новую дату определят на основе рекомендаций медиков и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в стране, сообщает РИА Новости.

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#политика

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    какой жадный до власти Путин

  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Когда власть всласть!

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    а говорили Брежнев старый

  • ay

    ay
    1 час назад

    Какого года? Пишите в заголовке.

  • ay

    ay
    1 час назад

    ТерминаторКогда власть всласть!


    Тогда все телеканалы забиты рекламой о пользе поправок. И даже на баннеры на оживлённые улицы потратиться не жаль.

  • Scoville

    Scoville
    1 час назад

    Главное проголосовать против, чтоб совесть чиста была.

  • full

    full
    1 час назад

    А зачем этот день нужно делать выходным? Два клика мышкой и свободен.

  • full

    full
    1 час назад

    «Конечно, обращусь и к нашим гражданам, людям, с тем чтобы они приняли активное участие в этом общероссийском голосовании, поскольку речь идет об Основном законе — Конституции, который лежит в основе жизни нашей страны, нашей жизни и наших детей сегодня», — сказал Путин. - что то я не заметил такого пафоса, когда господин Путин воровал мою пенсию за пять лет.

  • dance

    dance
    38 минут назад

    ayКакого года? Пишите в заголовке.


    Каждого года.

  • ay

    ay
    37 минут назад

    full

    «Конечно, обращусь и к нашим гражданам, людям, с тем чтобы они приняли активное участие в этом общероссийском голосовании, поскольку речь идет об Основном законе — Конституции, который лежит в основе жизни нашей страны, нашей жизни и наших детей сегодня», — сказал Путин. - что то я не заметил такого пафоса, когда господин Путин воровал мою пенсию за пять лет.



    Это Конституция 1993 года виновата. Она такое позволяла. С "обнулённой" К. за такое, конечно же, по ручонкам надают и импичмент объявят.

  • Генрих Наваррский

    Генрих Наваррский
    27 минут назад

    Дадим Пыне по рукам?

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    8 минут назад

    А точно выходной? И 24-е тоже выходной? Или как с 6 по 8 мая? Когда все дружно пошли на работу ибо главам администрации "не указ" (с).

  • архаровец77

    архаровец77
    2 минуты назад

    Уже бы сделали среда-выходной день всегда!

  • тортик53

    тортик53
    43 секунды назад

    Вчера вечером ЦИК сообщил, что для голосования достаточно выйти 1 июля на балкон с открытым на первой странице паспортом и сказать ДА. Или включить 1й канал и просто кивнуть в сторону экрана.

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