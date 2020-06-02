В Приамурье парад Победы пройдет только в Белогорске

В Амурской области вместе со всей страной отметят 75-летие окончания Великой Отечественной войны. Парад будет единственным на весь регион, и пройдет он в месте базирования 35-й Краснознаменной общевойсковой армии – в Белогорске, рассказал в прямом эфире в Инстаграм губернатор Василий Орлов.

Парад Победы и акция «Бессмертный полк» должны были состояться 9 мая, но их перенесли из-за пандемии коронавируса.

Парад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве 24 июня, а также в ряде городов. В их число попал и амурский Белогорск. Военному руководству поручено обеспечить самый строгий режим безопасности. В остальных городах массовых мероприятий 24 июня не будет.

Также президент анонсировал, что марш «Бессмертного полка» планируется провести 26 июля, после парада ВМФ.

«В Амурской области акцент сделаем на 3 сентября, это празднование 75-й годовщины окончания Второй мировой войны. Будут празднования большие», – пояснил Василий Орлов.

Россия впервые за десятилетия вернется к празднованию окончания Второй мировой войны в историческую дату – 3 сентября. Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны в апреле.