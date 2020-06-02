Выбор читателей за 1 июня

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 1 июня.

Утром 1 июня в редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска. На условиях анонимности она сообщила о том, что 31 мая в городе покончил с собой 15-летний подросток.

1 июня в Амурской области лабораторно подтверждено 22 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Темп прироста за последние сутки составил 4,3 %.

Первыми на отдых в другие регионы смогут поехать жители из тех субъектов Федерации, где эпидемиологическая ситуация уже благополучна. Об этом заявила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».

Прокуратура Завитинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении финансового консультанта банка. Она обвиняется в совершении 37 преступлений, 34 из которых – по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета), 3 – по части 1 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества).