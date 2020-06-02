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Два музыкальных автомобиля поздравят жителей Благовещенска с Днем города

Два музыкальных автомобиля поздравят жителей Благовещенска с Днем города

2 июня состоится молодежная акция, приуроченная 164-й годовщине со дня основания Благовещенска. С 18:00 до 20:00 часов по главным улицам города будут курсировать два автомобиля, на которых будет установлено звуковое оборудование.

Профессиональные звукооператоры будут создавать праздничную атмосферу молодежной музыкой и поздравлять горожан с Днем города.

Музыкальные автомобили начнут свое движение в 18:00 от Первомайского парка, проедут по главным улицам города, в том числе мимо крупных торговых центров. С 19:00 до 20:00 молодежную музыку и слова поздравления можно будет услышать в микрорайоне, а также в районах КПП и Тайвань.

Праздничную акцию организует управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Благовещенска, сообщает пресс-служба мэрии.

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#городская власть #мэрия #праздники

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    8 минут назад

    Нам этого пердежа "молодёжной музыки" с машин каждый день и ночь хватает. Может нуевонафик?

  • ay

    ay
    4 минуты назад

    Нам этого пердежа "молодёжной музыки" с машин каждый день и ночь хватает с лихвой. Ладно у водил этих шарманок мозги отбиты звуком, горожанам за что страдать? Hуево нафик!

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