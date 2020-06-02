Гороскоп 2 июня: Девам необходимо вернуть долги, у Рыб сложный день

Восход Солнца: 04:23

Заход Солнца: 20:32

Солнце в Близнецах.

Овен. Продолжается положительная полоса, сделки будут выгодными, а друзья одарят Овнов своим вниманием. Вы сможете отдохнуть, набраться сил и найти новые источники вдохновения для дела всей вашей жизни!

Телец. Нежелание идти на компромиссы может обернуться боком именно Вам, сделки сорвутся, а отношения испортятся из-за ссор. Очередная сенсация, изменение или обновление способны вновь лишить Тельцов точки опоры.

Близнецы. День может быть не самым легким из-за провокаций со сторон людей, которые лишь делали вид, что являются вашими друзьями. Опасно совершать платежи и покупки, воздержитесь от договоренностей, если они связаны с финансами.

Рак. Хорошее время для первой покупки в новом году! То, что вы решите приобрести, порадует вас многими годами работы. Не давайте коварным людям возможности воспользоваться вашей доверчивостью, возможно, эти отношения просто изжили себя.

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Лев. Вы сегодня сможете многого достичь в деле личного усовершенствования, поэтому вперед учиться! Вы сами являетесь своим лучшим собеседником сегодня, с другими могут возникнуть недопонимания.

Дева. Помните, что в этот день велика вероятность купить вещь, которая окажется Вам не нужной. Постарайтесь сегодня вернуть долг, например, выполнить определенное обещание.

Весы. Если Вы стоите на пороге существенных изменений в жизни, не принимайте решения сегодня, Вам еще нужно подумать, взвесить все "за" и "против". Вам срочно нужно избавиться от балласта, который тянет вниз и не дает развиваться.

Скорпион. Присмотритесь ко снам, проанализируйте их, чтобы выйти победителем из некой жизненной ситуации. Подумайте над своими собственными семейными традициями, сегодня у Вас будет время не только придумать что-нибудь крутое, но и воплотить замысел.

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Стрелец. Ваш энергетический потенциал находится на высоком уровне, но не стоит бросаться в омут с головой, не определив конкретный план действий на будущее. Астрологи советуют отдавать предпочтение деловому общению, в личных отношениях придется быть очень внимательным, чтобы никого не задеть.

Козерог. Если Вы не уверены в покупках и сделках, лучше перенесите их на другой день. Астрологи рекомендуют сегодня не идти на риск, а заняться чем-нибудь второстепенным, на что никогда не хватало времени из-за работы.

Водолей. На работе Вам поможет человек из прошлого, не отмахивайтесь от его поддержки. Рекомендуем с самого утра настроиться на философский лад, не торопитесь и подумайте о своих жизненных приоритетах.

Рыбы. Начинайте продвигать идеи, над которыми работали длительное время, а также показывайте свои таланты. День сложный и противоречивый, в личной сфере возможны разочарования, также расстройством может закончиться секс.

Астролог: Вальдемар Небоходцев