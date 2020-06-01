В Амурской области восстановлен проезд по автодороге Экимчан – Златоустовск

В Селемджинском районе Амурской области восстановлен проезд на размытом участке автомобильной дороги Экимчан – Златоустовск. Между 6 и 8 километром дорожники оперативно ликвидировали промоину.

Ночью работы по отсыпке и расширению участка проезда будут продолжены. При этом 1 июня в 19:30 дорога уже была открыта для движения, сообщает министерство транспорта и строительства Амурской области.