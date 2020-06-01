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В Амурской области восстановлен проезд по автодороге Экимчан – Златоустовск

В Амурской области восстановлен проезд по автодороге Экимчан – Златоустовск

В Селемджинском районе Амурской области восстановлен проезд на размытом участке автомобильной дороги Экимчан – Златоустовск. Между 6 и 8 километром дорожники оперативно ликвидировали промоину.

Ночью работы по отсыпке и расширению участка проезда будут продолжены. При этом 1 июня в 19:30 дорога уже была открыта для движения, сообщает министерство транспорта и строительства Амурской области.

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1 июня, 19.30, в Селемджинском районе дорожниками оперативно восстановлен проезд на размытом участке между 6 км и 8 км автомобильной дороги "Экимчан - Златоустовск". ⠀ Ночью будут продолжены работы по отсыпке и расширению участка проезда. ⠀ Напомним, на муниципальной дорожной сети вечером, 31 мая произошел размыв между 6 км и 8 км автомобильной дороги "Экимчан - Златоустовск". Площадь размыва: ширина - около 4 м, глубина - до 1,5 м. Проезд транспорта был закрыт. ⠀ #минтрансамур#ремонтдорог#селемджинскийрайонновости

Публикация от МинтрансАмур (@mintransamur)

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#дороги

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