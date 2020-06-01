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Михаил Мишустин: ситуация с распространением коронавируса в РФ стабилизируется

Михаил Мишустин: ситуация с распространением коронавируса в РФ стабилизируется
Фото: government.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин 1 июня заявил о стабилизации ситуации с распространением коронавируса. Еще 25 регионов России готовы к снятию ограничений.

«Ситуация с коронавирусной инфекцией в целом по стране остается стабильной. По оценкам экспертов, распространение коронавируса постепенно идет на спад. Цифры дают основание для осторожного оптимизма», ― сказал глава кабмина на открытии заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

Также Мишутин отметил, что за прошедшую неделю в стране суточный прирост заболевших коронавирусом не превышает 2,3 %. Такая динамика позволила 19 субъектам Федерации начать постепенное снятие ограничений, введенных на фоне эпидемиологической обстановки. Кроме того, он добавил, что еще 25 регионов России готовы к таким действиям, сообщают «Известия».

Владимир Путин 26 мая заявил, что страна прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом ранее он отметил стабилизацию ситуации с распространением COVID-19 в России.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова за день до этого отметила, что распространение коронавируса в России вышло на плато. Несмотря на это, граждане должны по-прежнему соблюдать санитарные и противоэпидемиологические правила.

В Амурской области 1 июня лабораторно подтверждено 22 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в Приамурье выявлено 528 заболевших. Темп прироста за последние сутки составил 4,3 %.

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#коронавирус #российская власть

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