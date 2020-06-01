В Магдагачинском районе почти год ищут пропавшего грибника

Следователи следственного отдела по Магдагачинскому району следственного управления СК Российской Федерации по Амурской области продолжают поиск без вести пропавшего Романа Владимировича Палкина. По факту безвестного исчезновения мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По предварительным данным, житель поселка Сиваки Магдагачинского района ушел в лес за грибами утром 3 августа 2019 года. Неоднократно проводимые поисковые и оперативно-розыскные мероприятия не принесли положительного результата.

1 июня следователи территориального следственного отдела с участием следователя-криминалиста областного следственного управления, работников местной пожарной части, кинолога и местных жителей вновь осмотрели прилегающие к населенному пункту лесной массив и территорию с заброшенными строениями, сообщает Следственное управление СК по Амурской области.

Приметы пропавшего: возраст 47 лет, рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо прямоугольное по цвету смуглое, глаза карие, волосы короткие темные с проседью.

Особые приметы: с правой стороны на шее имеется татуировка в виде паука.

На момент исчезновения был одет: в темную толстовку, темные штаны, кроссовки темного цвета.

Следственные органы просят граждан, обладающих какой-либо информацией об обстоятельствах исчезновения Романа Владимировича Палкина или его возможном местонахождении, обратиться по телефонам (416-53) 2-04-75, +7(914) 616-26-28. Либо по телефонам: (41653) 97-3-25, 102.