Вандалы в Благовещенске расправились с очередной уличной клумбой (видео)

Ночью 31 мая неизвестные вырвали цветы с клумбы на улице Ленина. Цветник создан у здания авиационно-туристического агентства «Моисей».

«Мы там львиный зев посадили, а обрамили все большими, длинными, высокими, красивыми цветами – сальпиглоссисами. Люди ходили и восхищались такой красотой. А они сорвали все», – рассказала руководитель агентства.

Вандалов запечатлела камера наружного наблюдения. На кадрах видно, что трое молодых людей в 03:26 переходят дорогу, направляясь к цветнику. Затем один из них срывает 2 растения, а другой вырывает подряд весь ряд цветов – примерно 14-15 растений. В агентстве намерены восстановить облик клумбы, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Все, кому что-либо известно о данном инциденте, могут сообщить об этом в директ инстаграм-аккаунта администрации Благовещенска @blagoveshchensk.rf.

28 мая вандалы испортили клумбу у бронекатера на набережной Благовещенска. Насаждения продержались нетронутыми меньше одного дня. Неизвестные вырвали цветы и раскидали их вокруг.