Бассейн «Надежда» в Благовещенске впервые за 10 лет отремонтируют

В детско-юношеской спортивной школе № 1 в Благовещенске, известной амурчанам как бассейн «Надежда», идут демонтажные работы. Самый масштабный за последнее десятилетие ремонт надеются завершить к 1 сентября.

Строители уже демонтировали стартовые тумбы, ПВХ полотно, плитку. Ведется ремонт существующего подвесного потолка. Строители также заменят покрытие чаши бассейна, уложат плитку с элементами противоскольжения, заменят общее и подводное освещение. Также для спортсменов установят новые стартовые тумбы и обновят обходные дорожки.

Готовиться к ремонту начали еще в 2019 году – тогда заменили окна. В 2020 году сделают к ним откосы. Все работы по текущему ремонту планируют завершить к 1 сентября.

«На преобразования в большом бассейне выделено около 5 миллионов рублей целевой субсидии из городского бюджета, – рассказала директор детско-юношеской спортивной школы Нелли Болдырева. – Кроме этого, в текущем году планируется провести работы по замене существующей автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией на современную адресную».

Также в здании спортшколы планируют модернизировать систему видеонаблюдения, которая будет включена в систему «Безопасный город», установлены автоматические въездные ворота на территорию учреждения.







В этом году в спортшколе установили СКУД (система управления контроля доступа), которая тоже заработает 1 сентября, сообщает сайт правительства Амурской области.

В прошлом году благодаря федеральной программе «Доступная среда» в спортшколе закупили спортивный плавательный инвентарь, тонущие игрушки, обручи, специальные степ-платформы, два информационных табло и создали зал для обучения детей на суше.

В прошлом году бассейн «Надежда» стал лауреатом конкурса «100 лучших организаций дополнительного образования детей России» 2019 года в номинации «Лучшая детско-юношеская спортивная школа-2019». В спортшколе №1 обучаются 1 545 детей в возрасте от 5 до 18 лет. С детьми работает 21 педагог (тренеры-преподаватели, методисты, инструкторы по спорту). Школа реализует три образовательные программы «Предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта», «Общеразвивающая программа», «Адаптивное плавание». Среди выпускников и обучающихся ДЮСШ – мастера спорта, кандидаты в мастера спорта, перворазрядники.

В Приамурье развивается более 90 видов спорта, в том числе 5 базовых (легкая атлетика, спортивная борьба, самбо, киокусинкай и спорт глухих), наиболее массовые – волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика, плавание, различные виды единоборств, фитнес.

«Одна из важнейших задач, стоящих перед региональными властями – формирование здорового образа жизни среди амурчан, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья, – подчеркнул губернатор Василий Орлов. – Так, областное правительство выполняет поручение президента России Владимира Путина к 2024 году увеличить число людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом до 55 %».