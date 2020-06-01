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Строить новый мост в селе Чембары Свободненского района планируют в этом году (видео)

Строить новый мост в селе Чембары Свободненского района планируют в этом году (видео)

В Амур.инфо обратились жители сел Черновка и Чембары Свободненского района. Они вынуждены больше года возить школьников в соседнее село в объезд. Минтранс заверил: мост будет.

Мост через реку Большая Пера возле села Чембары обрушился 10 мая прошлого года. Между селами через реку – 2 километра. Но уже год все автомобильное сообщение с Черновкой происходит по объездной дороге протяженностью 10 километров.

«Детский сад и школа, пожарная часть, магазины находятся в Черновке. Многие предпочитают пешком ходить – прямо по остаткам разрушенного моста в реке. Бросили мостки и ходят. Несмотря на то, что брод мелкий, в Большой Пере сильное течение. Может кто-то и сорваться», – беспокоится житель села Черновка Алексей.

Амур.инфо ситуацию прокомментировали в минтрансе Амурской области.

«Проект, предусматривающий полный демонтаж остатков рухнувшей конструкции и возведение нового моста уже готов. Идет подготовка к проведению аукциона по определению подрядной организации. Окончательный демонтаж и строительство нового моста планируется начать уже в этом году», – пояснили в ведомстве.

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#дороги

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