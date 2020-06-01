Дожди размыли дороги в двух районах Приамурья

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На участке 26 – 31 километр дороги Архара – Иннокентьевка региональной дорожной сети затруднено движение транспорта. По информации амурского минтранса, это произошло из-за переувлажнения в период сезонного оттаивания грунтов. Кроме того, велась интенсивная эксплуатация тяжеловесным грузовым транспортом.

Проведено комиссионное обследование участка, обнаружены дефекты: места деформаций, просадок и пучинообразований дорожного полотна. Введено временное ограничение для транспорта, общая масса которых с грузом или без груза выше 10 тонн. Оно будет действовать до устранения дефектов. Дорожная организация восстанавливает проезда.

«Два года подряд у нас по области размывало дорожную сеть паводком и обильными дождями. В зиму мы входили с аномальными дождевыми осадками, затем почва замерзла, но переувлажнение осталось. В результате мы получили отложенный эффект, что повлекло за собой разрушение дорожной одежды, образование колейности, просадок, возникновение мест пучинообразования земполотна. Региональная дорожная сеть, да и муниципальные дороги, с приходом положительных температур сейчас в колоссальной нагрузке. Вводим локальные ограничения по нагрузкам. Сейчас мы следим за подъемом уровня воды в Селемдже, осуществляется контроль и мониторинг дорожной ситуации в этих районах, туда где случаются размывы, направляются бригады на устранение проблем», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

Ранее сообщалось о еще одном пострадавшем от дождя участке – это часть дороги Экимчан – Златоустовск в Селемджинском районе. Там произошел размыв между 6 и 8 километрами дороги. Ширина размыва – около 4 метров, глубина – до 1,5 метра.

Проезд для всех видов транспорта там закрыт. К восстановлению автодороги приступят после спада воды. Без транспортного сообщения осталось 3 населенных пункта: Златоустовск, Ольгинск, Ивановское.