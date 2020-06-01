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Названа вероятность заражения коронавирусом от смартфона

Названа вероятность заражения коронавирусом от смартфона
Фото: Welcome to all and thank you for your visit ! ツ с сайта Pixabay

Использование смартфона повышает риск заражения, если прикасаться к нему загрязненной рукой или перчаткой. Эту вероятность в разговоре с радиостанцией Sputnik назвал член общественного совета при Минздраве Эрик Бровко.

Он отметил, что инфекция может проникнуть в организм человека воздушно-капельным путем или через прикосновения, и второе может относиться к телефону. Согласно выводам ученых, вирус долго остается жизнеспособным на пластике, металле и других твердых поверхностях. «Если он там сохраняется, то какой-то риск есть», – сказал Бровко, отметив, что пока не было больших исследований на тему опасности смартфонов во время эпидемии.

Чтобы минимизировать угрозу, рекомендуется не трогать дисплей смартфона после контакта с другими поверхностями, использовать наушники или гарнитуру. «Если телефон позвонил, то лучше снять перчатку, взять чистой рукой телефон, ответить или воспользоваться громкой связью», – цитирует «Лента.ру» специалиста.

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#коронавирус #технологии

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