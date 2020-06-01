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Ремонт путепровода на Загородной в Благовещенске идет с опережением графика

Ремонт путепровода на Загородной в Благовещенске идет с опережением графика
Фото: www.amurobl.ru

Работы по ремонту аварийного путепровода на улице Загородной в Благовещенске идут с опережением. Об этом заявил губернатор Амурской области Василий Орлов во время прямого эфира у себя в Инстаграме.

Он уточнил, что по плану ремонт виадука должны были завершить к 1 октября, однако, возможно, сроки сдвинутся.

«Большой объем дорожных работ в Благовещенске. Он идет пока в соответствии с графиком. Если погода нас не подведет, то к осени будем подводить итоги. Главная магистраль – это Калинина. Конечно, определенную проблему создает путепровод на Загородной. По плану, он должен был быть завершен до 1 октября, но сегодня я вижу, что работы идут с опережением графика. До 1 августа посмотрим, рано дату называть. все будет зависеть от погоды. Но сегодня уже больше половины моста перекрыто новыми плитами, начаты работы по второй половине моста. Организация идет с опережением графика», – сказал Орлов.

Путепровод начали ремонтировать 22 февраля. Сумма контракта составила около 110 миллионов рублей. Реконструкцию объекта проводит ООО «Сервер» в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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#строительство #транспорт

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