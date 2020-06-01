Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:19 0

Илон Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»

Илон Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Фото: AP Photo / Ringo H.W. Chiu

Основатель компании SpaceX Илон Маск после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon пошутил в ответ на давнее высказывание главы «Роскосмоса». Несколько лет назад Дмитрий Рагозин пошутил над американцами.

Как сообщают «Известия», 30 мая на пресс-конференции журналисты поинтересовались у Маска и директора NASA Джеймса Брайденстайна, отреагировали ли как-нибудь их коллеги из России на запуск.

Брайденстайн в ответ указал, что пока не говорил с Рогозиным, но видел поздравления от «Роскосмоса». «Это важный день не только для нас, но и для них… Они верят в сотрудничество, и я думаю, оно останется крепким», – указал он.

Маск в свою очередь заметил, что «батут работает», и рассмеялся.

В 2014 году после введения американских санкций в отношении России Дмитрий Рогозин, занимавший тогда пост вице-премьера, порассуждал о возможных ответных мерах и отметил, что Москва может приостановить доставку астронавтов на МКС.

«Были разговоры о том, чтобы предложить им использовать батут вместо космических кораблей», – сказал тогда Рогозин.

30 мая впервые за девять лет в США произошел запуск пилотируемого корабля с астронавтами. С мыса Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon и двумя астронавтами на борту. С 2011 года космонавтов и астронавтов доставляли на МКС российские «Союзы».

Просмотров всего: 226

#космос

распечатать


Общество 9

В России начали проектировать спутниковую систему «Гонец» нового поколения
Происшествия 10

Запущенный с Восточного спутник заработал после удара микрометеороида
Общество 8

Рогозин: космодром Восточный можно использовать для запуска стратостатов
Общество 14

Найден способ снизить стоимость космических пусков с Восточного
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь