Последний звонок для выпускников в Тынде прозвучал 1 июня

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в этом году в столице БАМа последние звонки для тындинских выпускников проходят дистанционно и без традиционного шествия по Красной Пресне. Сегодня, в Международный день защиты детей, для старшеклассников последний звонок-2020 звучит в режиме онлайн.

В этом году из тындинских школ выпускается 195 одиннадцатиклассников и 381 ученик 9 классов. Глава города обратилась к ним в своем инстаграм-аккаунте.

«Сегодня для всех нас особенный день. К сожалению, последний школьный звонок в этом году звучит онлайн, – начала свое обращение к выпускникам мэр Тынды Марина Михайлова. – В нашей жизни многое можно повторить, изменить, но есть то, что никогда, ни при каких обстоятельствах уже не вернешь и не повторишь. Это детство и школьные годы! Дорогие выпускники! Позади беззаботное время, а уже завтра для вас начинается взрослая жизнь со всей ответственностью, трудностями, но и преимуществами в принятии решений. Я желаю вам, прежде всего, найти себя, выбрать профессию по душе и идти вперед, несмотря ни на что! Не бойтесь возвращаться в свой родной город. Нам нужны врачи и учителя, строители и железнодорожники. Как показывает практика, Тында становится отличной площадкой для карьерного роста в самых разных отраслях. Не забывайте своих учителей, свой родной город! Я хочу пожелать родителям, чтобы они испытывали только радость и гордость за успехи своих сыновей и дочерей».