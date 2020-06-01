В Амурской области подтверждено 22 новых случая COVID-19

1 июня в Амурской области лабораторно подтверждено 22 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Темп прироста за последние сутки составил 4,3 %.

Таким образом, по состоянию на 1 июня в регионе с нарастающим итогом выявлено 528 случаев COVID-19. Из них: Благовещенск – 221 (+12); Свободный – 73 (+5); Тында – 57; Шимановск – 37; Серышевский район (Тавричанка – 8, Бочкаревка – 1, Томское – 3, Серышево – 19, Соколовка – 4, Арга – 1) – 36 (+1); Белогорск – 33 (+1); Благовещенский район (Чигири – 9, Владимировка – 2, Верхблаговещенское – 2, Дроново – 1, Марково – 1, Новотроицкое – 2, Усть-Ивановка – 1) – 18 (+1); Магдагачинский район (Магдагачи) – 13; Ивановский район (Крещеновка – 5, Среднебелое – 2) – 7 (+1); Сковородинский район (Сковородино) – 6; Тындинский район (Соловьевск) – 5; Райчихинск – 5; Прогресс – 4; Завитинский район (Успеновка – 1, Завитинск – 2) – 3; Зея – 3; Константиновский район (Константиновка) – 2; Бурейский район (Талакан – 1, Долдыкан – 1) – 2; Ромненский район (Ромны) – 1; Тамбовский район (Тамбовка) – 1; Михайловский район (Михайловка) – 1 (+1).

Показатель заболеваемости – 66,83 на 100 тысяч населения, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 46,6 %; бессимптомная форма – 26,9 %; ОРВИ – 26,5 %. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 35,8 %. 166 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на COVID-19 в отношении 1 332 человек, бывших в контакте с заболевшими. Из них на изоляции по месту жительства находится 1 309 человек, в изоляторах – 23 человека.

По состоянию на 1 июня в регионе проведено 51 292 исследования на COVID-19, в том числе 22 918 исследований (45 %) на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».