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В Амурской области подтверждено 22 новых случая COVID-19

В Амурской области подтверждено 22 новых случая COVID-19
Фото: pixabay.com

1 июня в Амурской области лабораторно подтверждено 22 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Темп прироста за последние сутки составил 4,3 %.

Таким образом, по состоянию на 1 июня в регионе с нарастающим итогом выявлено 528 случаев COVID-19. Из них: Благовещенск – 221 (+12); Свободный – 73 (+5); Тында – 57; Шимановск – 37; Серышевский район (Тавричанка – 8, Бочкаревка – 1, Томское – 3, Серышево – 19, Соколовка – 4, Арга – 1) – 36 (+1); Белогорск – 33 (+1); Благовещенский район (Чигири – 9, Владимировка – 2, Верхблаговещенское – 2, Дроново – 1, Марково – 1, Новотроицкое – 2, Усть-Ивановка – 1) – 18 (+1); Магдагачинский район (Магдагачи) – 13; Ивановский район (Крещеновка – 5, Среднебелое – 2) – 7 (+1); Сковородинский район (Сковородино) – 6; Тындинский район (Соловьевск) – 5; Райчихинск – 5; Прогресс – 4; Завитинский район (Успеновка – 1, Завитинск – 2) – 3; Зея – 3; Константиновский район (Константиновка) – 2; Бурейский район (Талакан – 1, Долдыкан – 1) – 2; Ромненский район (Ромны) – 1; Тамбовский район (Тамбовка) – 1; Михайловский район (Михайловка) – 1 (+1).

Показатель заболеваемости – 66,83 на 100 тысяч населения, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 46,6 %; бессимптомная форма – 26,9 %; ОРВИ – 26,5 %. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 35,8 %. 166 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на COVID-19 в отношении 1 332 человек, бывших в контакте с заболевшими. Из них на изоляции по месту жительства находится 1 309 человек, в изоляторах – 23 человека.

По состоянию на 1 июня в регионе проведено 51 292 исследования на COVID-19, в том числе 22 918 исследований (45 %) на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

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Комментарии
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  • mackarow

    mackarow
    3 часа назад

    Где наша власть??? Создается впечатление, что она занимается приписками, зарабатывая на короновирусе. А народ сиди дома или ходи в масках, продолжая жить в неведении. А ведь многим необходимо содержать семьи, нужна работа. Куда смотрит губернатор???? Или им все по фигу, они получают хорошие зарплаты из бюджета, а население — да хрен с ним с населением……

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    mackarow

    Где наша власть??? Создается впечатление, что она занимается приписками, зарабатывая на короновирусе. А народ сиди дома или ходи в масках, продолжая жить в неведении. А ведь многим необходимо содержать семьи, нужна работа. Куда смотрит губернатор???? Или им все по фигу, они получают хорошие зарплаты из бюджета, а население — да хрен с ним с населением……



    Чё орёшь?

    У нас с 10 апреля все на работе.

    Ты дома что ли сидишь до сих пор?

  • Stat

    Stat
    3 часа назад

    Именно так и есть...

  • Kotik0028

    Kotik0028
    2 часа назад

    Кто хочет работать, тот работает. А вирус, он просто есть, во дворе 1 больной и двое в карантине.

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