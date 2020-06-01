Амурчанин сбежал из больницы, где лечился от коронавируса

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя города Шимановска 1980 года рождения. 31 мая он самовольно покинул Благовещенскую городскую клиническую больницу, где находился на лечении от коронавирусной инфекции.

Спрыгнув с третьего этажа на козырек, амурчанин покинул лечебное учреждение. В кратчайшие сроки сотрудники межмуниципального отдела МВД России Благовещенска задержали пациента недалеко от больницы. Задержанный по статье 91 УПК РФ амурчанин сейчас находится в больнице под охраной наряда конвойной службы.

В отношении жителя Шимановска возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).

Нарушение этой части статьи влечет штраф от 500 до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года до 3 лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок. В ближайшее время в отношении гражданина будет избрана мера пресечения, сообщает амурское правительство.

В настоящее время в Приамурье возбуждено три дела за подобные правонарушения.