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Амурчанин сбежал из больницы, где лечился от коронавируса

Амурчанин сбежал из больницы, где лечился от коронавируса
Фото: pixabay.com

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя города Шимановска 1980 года рождения. 31 мая он самовольно покинул Благовещенскую городскую клиническую больницу, где находился на лечении от коронавирусной инфекции.

Спрыгнув с третьего этажа на козырек, амурчанин покинул лечебное учреждение. В кратчайшие сроки сотрудники межмуниципального отдела МВД России Благовещенска задержали пациента недалеко от больницы. Задержанный по статье 91 УПК РФ амурчанин сейчас находится в больнице под охраной наряда конвойной службы.

В отношении жителя Шимановска возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).

Нарушение этой части статьи влечет штраф от 500 до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года до 3 лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок. В ближайшее время в отношении гражданина будет избрана мера пресечения, сообщает амурское правительство.

В настоящее время в Приамурье возбуждено три дела за подобные правонарушения.

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#коронавирус #Шимановск

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Комментарии
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  • Мармок

    Мармок
    3 часа назад

    прыгун

  • Итфат

    Итфат
    3 часа назад

    я думаю, таких и лечить не надо, пустая трата денег...

  • рождён в СССР

    рождён в СССР
    2 часа назад

    Вопрос не в том лечить его или нет, а в том сколько он заразит людей. Это типа "бактериологического" оружия.

  • full

    full
    2 часа назад

    рождён в СССР

    Вопрос не в том лечить его или нет, а в том сколько он заразит людей. Это типа "бактериологического" оружия.



    У нас где то был договор о ликвидации бактериологического оружия... Неплохо бы применить.

  • домовенок

    домовенок
    2 часа назад

    Лечить в тюремной больнице....только так!

  • chilly

    chilly
    2 часа назад

    Таких "лечить" нужно официальным уведомлением об аннулировании его медицинского полиса и отказе в бесплатной медицинской помощи сроком на 3 года. Чтоб он понял, что сдохнет под забором при осложнении от того же Covid 19. Достали эти тупорылые эгоисты!

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