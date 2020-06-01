В Тынде стартовали масштабные работы на школьном стадионе

Аукцион на строительство объекта на стадион тындинской школы № 7 выиграла строительная компания из Благовещенска. 1 июня подрядчик приступил к производству работ по возведению комплекса плоскостных сооружений и обустройству прилегающей территории.

На первом этапе идёт разборка старых конструкций на стадионе, а далее начнётся подготовка земполотна под бетонные работы.

После реконструкции стадиона здесь появятся новое футбольное поле, баскетбольная площадка, легкоатлетическая зона, зона спортивных тренажеров и трибуны. Также обустроят новые асфальтированные дорожки для любителей скандинавской ходьбы и для прогулок с колясками. На современном монофункциональном стадионе появится тренажерная зона для людей с ограниченными возможностями. В Тынде она станет первой в своем роде.

Сертификат на 30 миллионов рублей на модернизацию школьного стадиона Тынде подарил губернатор Амурской области Василий Орлов в прошлом году в честь 45-летия БАМа. Стадион школы № 7 выбрали в связи с тем, что именно в этом учебном учреждении обучается самое большое количество детей – более тысячи учеников.

На время ремонтных работ запрещается нахождение детей и взрослых на стадионе, который сейчас является строительной площадкой. Это опасно для жизни и здоровья. С 1 июня по 20 августа 2020 года необходимо выбрать альтернативный путь и исключить проход через территорию школы № 7, информирует пресс-служба администрации Тынды.