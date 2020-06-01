Это мнение дилетанта: в мостостроительной компании успокоили амурчан

Фото: скрин видео

По предположению специалистов, повреждения на автомобильному мосту через Зею в Благовещенске произошли из-за возросших нагрузок. При этом мнение о том, что мост может рухнуть из-за повреждений металлоконструкций, в компании, которая проводила аварийно-восстановительные работы, назвали дилетантским.

На эту тему в программе «Простые вопросы» высказался заместитель генерального директора АО «УСК Мост» Эдуард Давыдов. Компания устраняла на мосту выявленные недавно повреждения и также будет строить новый мост через Зею.

«Мое предположение, что со временем возросли нагрузки и скорости передвижения, поток транспорта на объекте, все это, скорее всего, в первую очередь повлияло на эти локальные разрушения», – сказал Эдуард Давыдов. Также он прокомментировал видео, которое весной распространялось по социальным сетям. На кадрах – мост, снятый квадрокоптером. Видно, что металлические балки на самом верху разъединены. За кадром высказывается опасение, что мост может рухнуть.

«Как специалист я могу сказать, что это не опасная история. То, что было снято и озвучено, – это мнение дилетанта, который ничего не понимает в мостостроении. Тот участок, который был зафиксирован, – это специально оставшиеся временные металлоконструкции, которые использовались на монтаже, то есть при сборке, при строительстве моста эти конструкции применялись для пропуска кранов. Кран для сборки металлоконструкций ферм пролетного строения. Это приспособление для сооружения пролетных строений. Они были специально оставлены проектным институтом, чтобы был некий архитектурный вид. Если убрать временные конструкции, получится несколько пролетных строений, которые не будут с собой связны. Это не несущие конструкции», – заверил Эдуард Давыдов.

В программе речь шла о ремонте существующего моста и строительстве нового сооружения. На каком этапе сейчас работы, каким будет новый мост через Зею, смотрите в видео.