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С вечера 1 июня через зейский мост в Благовещенске пустят большие автобусы

С вечера 1 июня через зейский мост в Благовещенске пустят большие автобусы
Фото: Амур.инфо

В Приамурье восстанавливается междугородное автобусное сообщение, прерванное ремонтом моста через реку Зею в Благовещенске. 1 июня с 20:00 с переправы снимут режим ЧС локального характера и ограничения по движению автомобилей с максимальной массой выше 10 тонн.

«В результате снятия ограничений восстанавливается автобусная маршрутная сеть междугородного сообщения, на рейсы возвращаются автобусы средней и большой вместимости – от 35 до 45 мест. Такие автобусы использовались на маршрутах: Благовещенск – Райчихинск, Благовещенск – Белогорск, Благовещенск – Зея через Белогорск, Благовещенск – Архара», – рассказала начальник отдела организации транспортного обслуживания минтранса области Нина Щитова.

Она добавила, что отмечается на 55 % снижение количества пассажиров, перевезенных общественным транспортом в сравнении с данными пассажиропотока в 2019 году. Это обусловлено в основном карантином и временными ограничениями, действовавшими на автодорожном мосту через Зею.

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#транспорт

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