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Фотоотчет с изюминкой: мужчина прислал забавные кадры из арендованного дома, которые облетели весь мир

Фотоотчет с изюминкой: мужчина прислал забавные кадры из арендованного дома, которые облетели весь мир
Фото: facebook.com/tim.rousu.1/posts/10156886198336121

В Австралии арендодатель попросил мужчину отправить ему фотографии, чтобы убедиться в целостности имущество. Парень выполнил просьбу с юмором, и фотографии быстро разлетелись по интернету.

31-летний Тим Роузу вместе с семьёй снимает дом в Квинсленде. Арендодатель регулярно проверяет состояние дома, но из-за коронавируса он решил не рисковать и попросил мужчину сделать по две фотографии каждой комнаты в доме. Мужчина решил проявить креативность и прислал такие фотографии, которые понравились не только владельцу, но и пользователям Сети.

«Сегодня у меня осмотр дома... с изюминкой. Из-за коронавируса нас попросили сделать две фотографии в каждой комнате, чтобы подтвердить, что дом всё ещё на месте. Я знал, что такой возможности мне больше никогда не представится... Вот некоторые из фотографий, которые я отправил», – переводит слова мужчины Life.

Помимо самого Тима, в съёмках приняли участие жена и дочь. С помощью камеры семье удалось показать целые истории. На каких-то кадрах отца затягивает под кровать монстр, на другом фото мужчину давит газонокосилка, следующий кадр уже посвящен отдыху в ванне. Так мужчина сфотографировал все комнаты арендуемого дома.

В интервью Daily Mail мужчина рассказал, что тратил всё своё свободное время на придумывание идей для фотосессии. Когда Тим опубликовал снимки у себя в Фейсбуке, они тут же разлетелись по соцсети. Постом поделились более шести тысяч раз, а в комментариях пользователи выразили своё восхищение чувством юмора мужчины.

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#жизнь #юмор

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