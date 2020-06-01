В Чигирях 2 и 3 июня отключат электричество

Амурские электрические сети предупреждают об отключении электроэнергии в селе Чигири Благовещенского района. Это связано с ремонтными работами.

Электричества не будет 2 июня с 10:00 до 16:00 в связи с выводом в ремонт линейного разъединителя. Под отключение попадает район 8 километра Игнатьевского шоссе и садовые участки, расположенные вблизи каменного карьера.

Электроэнергия также будет отсутствовать в селе 3 июня с 9:00 до 13:00. Там будут подключать новую трансформаторную подстанцию (ТП 10/0,4 кВ). Под отключение попадут: улицы Иверская, Прибрежная, Пригородная, Любимая, Тепличная, Тихая, переулок Фруктовый, Озерный, Новоселов, Новотроицкое шоссе 5-6 километр, сады за Чигиринским водохранилищем.