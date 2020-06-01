С начала пандемии коронавирус подтвердился у 55 амурских детей

С начала пандемии коронавируса в Приамурье COVID-19 был лабораторно подтвержден у 55 детей. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения региона Светлана Леонтьева. Она рассказала, как ведется борьба с новой коронавирусной инфекцией в педиатрическом звене.

«С начала эпидемии у 55 детей был лабораторно подтвержден COVID-19. Из них 21 ребенок уже выписан с полным выздоровлением. В большинстве случаев заболевание у детей протекает в легкой форме, лишь у двоих развилась внебольничная пневмония, но оба сейчас в удовлетворительном состоянии, получают необходимое лечение», – сказала она.

Светлана Леонтьева подчеркнула, что детское здравоохранение ежедневно и ежечасно находится в зоне самого пристального внимания минздрава.

Из-за ситуации, связанной с завозом и распространением коронавируса, в детских поликлиниках было временно прекращено проведение плановой иммунизации. Однако сразу же, как только были выработаны и обеспечены условия полной безопасности при проведении вакцинации, она продолжилась и сейчас идет в соответствии с национальным календарем прививок, сообщают в амурском минздраве.

В Амурской области проживает около 179 тысяч детей от 0 до 18 лет. Дети находятся под патронажем в поликлиниках, получают квалифицированную помощь в стационарных и амбулаторных условиях. В регионе работают свыше 200 педиатров.

«В День защиты детей хочу отметить, что почти в каждом стационарном учреждении у нас функционируют койки сестринского ухода – для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Помимо медицинского обслуживания, им оказывается и социальная поддержка, во взаимодействии с педагогами-воспитателями. Это сделано для того, чтобы и эти дети ощущали внимание и заботу со стороны взрослых», – сказала Светлана Леонтьева.