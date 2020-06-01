Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:21 0

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 55 амурских детей

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 55 амурских детей
Фото: pixabay.com

С начала пандемии коронавируса в Приамурье COVID-19 был лабораторно подтвержден у 55 детей. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения региона Светлана Леонтьева. Она рассказала, как ведется борьба с новой коронавирусной инфекцией в педиатрическом звене.

«С начала эпидемии у 55 детей был лабораторно подтвержден COVID-19. Из них 21 ребенок уже выписан с полным выздоровлением. В большинстве случаев заболевание у детей протекает в легкой форме, лишь у двоих развилась внебольничная пневмония, но оба сейчас в удовлетворительном состоянии, получают необходимое лечение», – сказала она.

Светлана Леонтьева подчеркнула, что детское здравоохранение ежедневно и ежечасно находится в зоне самого пристального внимания минздрава.

Из-за ситуации, связанной с завозом и распространением коронавируса, в детских поликлиниках было временно прекращено проведение плановой иммунизации. Однако сразу же, как только были выработаны и обеспечены условия полной безопасности при проведении вакцинации, она продолжилась и сейчас идет в соответствии с национальным календарем прививок, сообщают в амурском минздраве.

В Амурской области проживает около 179 тысяч детей от 0 до 18 лет. Дети находятся под патронажем в поликлиниках, получают квалифицированную помощь в стационарных и амбулаторных условиях. В регионе работают свыше 200 педиатров.

«В День защиты детей хочу отметить, что почти в каждом стационарном учреждении у нас функционируют койки сестринского ухода – для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Помимо медицинского обслуживания, им оказывается и социальная поддержка, во взаимодействии с педагогами-воспитателями. Это сделано для того, чтобы и эти дети ощущали внимание и заботу со стороны взрослых», – сказала Светлана Леонтьева.

Просмотров всего: 940

#дети #коронавирус #медицина

распечатать


Общество

Авиаперевозчикам сняли ограничение по количеству пассажиров в самолете
В России и мире

У Елены Воробей подтвердился коронавирус
Общество 9

Выплату в 10 тысяч рублей на детей получили почти 57 тысяч амурских семей

Общество

В первый класс будут принимать по новым правилам
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь