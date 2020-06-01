Авиаперевозчикам сняли ограничение по количеству пассажиров в самолете

Роспотребнадзор перестал требовать от авиакомпаний соблюдать лимит половинной загрузки салонов самолетов. В новых рекомендациях, подготовленных Росавиацией, больше нет таких предписаний.

Ранее, Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, в которых, помимо требований для пассажиров быть в масках, говорилось о необходимости соблюдения социальной дистанции и рассадки людей в салоне в шахматном порядке. Для выполнения необходимо продавать билеты не более чем на 50 % мест в салоне. Это вызвало негативную реакцию авиакомпаний, которым для окупаемости рейсов при текущих ценах на билеты требуется загрузка салонов на уровне не менее 70 %. Обычно авиаперевозчики работают в убыток весь зимний сезон начиная с ноября и в марте начинают получать деньги за проданные на летний сезон билеты. В этом году из-за пандемии, остановки международных рейсов и ограничений на передвижение в России традиционного всплеска спроса не произошло. Пассажиропоток в апреле и мае резко упал, что привело к рекордным для этого времени года убыткам перевозчиков.

В Минтрансе и Росавиации не поддерживали требование по введению лимита заполняемости салона. В частности, министр транспорта Евгений Дитрих заявлял, что в этом случае цена самых дешевых билетов будет начинаться от 70 тысяч рублей. В авиакомпаниях говорили, что согласны заполнять самолеты на 50 % только при условии субсидирования второй половины мест, к чему в правительстве оказались не готовы.

В S7 говорят, что в новых условиях при рассадке пассажиров система бронирования назначает им места через ряд и через место друг от друга, если это позволяет сделать загрузка самолета. Авиакомпания ввела практику поэтапной посадки в самолет. На посадке пассажиры экономического класса приглашаются группами. Первая группа — пассажиры с местами в хвостовой части самолета, после – с местами в передней части салона. Эту практику многие мировые авиакомпании использовали и до эпидемии просто для того, чтобы пассажиры не толкались в салоне. В авиакомпании уточняют, что начали применять меры по обеспечению безопасности пассажиров в аэропорту и на борту задолго до публикации рекомендаций, сообщает «Коммерсант»

В «Аэрофлоте» от комментариев изданию отказались. Однако компания сообщила о введении нового порядка обслуживания пассажиров, соответствующего правилам, утвержденным постановлением главного санитарного врача и методическим указаниям Росавиации и Роспотребнадзора. Пассажиры допускаются на борт в масках и перчатках, замена масок осуществляется раз в три часа, пассажиры с температурой выше 37 градусов не допускаются на борт. Рассадка в правилах не упоминалась.

В Nord Wind сказали, что приготовились к исполнению рекомендаций. В частности, в аэропортах маршрутной сети полетов все зоны и оборудование для обслуживания пассажиров – стойки регистрации, багажные ленты и ленты интроскопов, платежные терминалы и прочее оборудование — проходят регулярную санобработку. Обслуживающий персонал в обязательном порядке использует антисептики, защитные маски и перчатки. Воздушные суда авиакомпании проходят дорейсовый комплекс тщательной уборки с применением дезинфицирующих и противовирусных средств повышенной концентрации с последующим проветриванием салона.

Источник «Ъ» в одной из крупнейших российских авиакомпаний считает, что смягчение рекомендаций пойдет на пользу отрасли. Но даже более мягкие требования не позволят перевозчикам выйти в прибыль этим летом. «У людей закончились деньги, и спроса на перевозки не наблюдается. В лучшем случае отрасль сможет выйти в прибыль в 2021 году»,— полагает он.

Глава Infomost Борис Рыбак говорит, что даже после отмены требований по загрузке салонов не более чем на 50 % в рекомендациях осталось множество пробелов. «Не во всех аэропортах есть телетрапы, и пассажиры могут заразиться друг от друга в автобусе во время поездки от терминала до самолета,— поясняет эксперт.— Инфекция может быть передана во время сдачи вещей в багажное отделение самолета перед вылетом: в случае если багаж будет сдавать хотя бы один носитель вируса, инфекция распространится на вещи всех следующих пассажиров. Все это в рекомендациях не учитывается». Он считает, что для нормальной работы отрасли новые рекомендации должны быть разработаны при участии игроков отрасли и эпидемиологов.