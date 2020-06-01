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сегодня, 15:08 0

11 новых автомобилей скорой помощи получила Амурская область

11 новых автомобилей скорой помощи получила Амурская область
Фото: архив Амур.инфо

Автомобили скорой медицинской помощи класса «С» поступили в Амурскую область в рамках государственных контрактов между правительством региона и министерством промышленности и торговли РФ. Семь из 11 полученных авто – Ford и четыре – УАЗ.

Автомобили класса «С» (реанимобили) предназначены для проведения мероприятий скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи силами реанимационных или специализированных реанимационных выездных бригад скорой медицинской помощи, санитарной эвакуации и мониторинга состояния организма человека вне медицинской организации.

Автотранспорт после проведения процедуры регистрации передадут в 9 медицинских организаций, сообщает пресс-служба правительства Амурской области. Три машины получит станция скорой медицинской помощи Благовещенска, по одной – отряды специализированной медицинской помощи Белогорской, Свободненской, Шимановской, Зейской, Тындинской, Райчихинской больниц, территориальный центр медицины катастроф областной клинической больницы и Сковородинская ЦРБ.

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#здоровье #транспорт

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