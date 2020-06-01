Сильные дожди на востоке: прогноз погоды в Амурской области на 2 июня

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2 июня на северо-западе Амурской области будет переменно облачно, без существенных осадков. Утром местами туман. На остальной территории – пасмурно и дождливо, возможны грозы, по восточным районам ожидаются сильные дожди.

Слабый северный, северо-восточный ветер при грозе усилится до 14 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 7...12, по крайним северным районам при прояснении – от минус 1 до плюс 4. Днем ожидается плюс 11...16, при прояснении – 18...23 градуса тепла.

В Благовещенске облачно с прояснением, дождь. Ветер с севера разгонится до 9-14 метров в секунду. Температура ночью составит 10...12, днем – 15...17 градусов тепла, сообщает в Инстаграме Амурский гидрометцентр.