Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:51 0

Сильные дожди на востоке: прогноз погоды в Амурской области на 2 июня

Сильные дожди на востоке: прогноз погоды в Амурской области на 2 июня
Фото: pixabay.com

2 июня на северо-западе Амурской области будет переменно облачно, без существенных осадков. Утром местами туман. На остальной территории – пасмурно и дождливо, возможны грозы, по восточным районам ожидаются сильные дожди.

Слабый северный, северо-восточный ветер при грозе усилится до 14 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 7...12, по крайним северным районам при прояснении – от минус 1 до плюс 4. Днем ожидается плюс 11...16, при прояснении – 18...23 градуса тепла.

В Благовещенске облачно с прояснением, дождь. Ветер с севера разгонится до 9-14 метров в секунду. Температура ночью составит 10...12, днем – 15...17 градусов тепла, сообщает в Инстаграме Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 855

#погода

распечатать


Общество 1

МЧС: в Приамурье 1 июня ожидаются сильные дожди и грозы

Общество 3

В Благовещенске готовятся к прохождению циклона
Общество

Конец мая отметился в Тындинском районе снегом (видео)
Общество 1

На территории Приамурья ожидаются грозы
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь