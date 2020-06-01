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В Хэйхэ строят парк с башней, с которой можно будет увидеть Благовещенск (фото)

В Хэйхэ строят парк с башней, с которой можно будет увидеть Благовещенск (фото)
Фото: biang.ru

В Хэйхэ в районе автомобильного моста через Амур ведется строительство парка. Он называется «Парк у моста через Амур». Основной его достопримечательностью станет панорамная башня высотой в 21,5 метра, откуда можно будет посмотреть на Благовещенск.

Зеленая зона расположена в пределах 1,7 гектара к северу от мостового перехода. Здесь будет создана отдельная территория с цветами, зеленью и фонтанами. Парк пересечет асфальтированная дорожка для велосипедистов. Ее проложат вдоль берега Амура вплоть до городской черты Хэйхэ, где начинается набережная.

Общая площадь паркового комплекса – 10,9 гектара. Предполагается, что строительные работы завершатся до конца июля этого года, пишет портал Biang.

«Парк будет поделен на зону для отдыха, туристическую зону и панорамную зону. В зоне отдыха будет располагаться чайный дом. Панорамная зона будет состоять из панорамной башни высотой в 21,5 метра и деревянной лестницы, которая будет вести к ней. Туристическая зона – это парк, который будет занимать по площади 70 % всего комплекса. В парке посадят цветы и деревья, в том числе монгольскую сосну. Также мы построим парковку на подъезде к парку. Парковая зона будет рассчитана на 20 000 посетителей. По окончании строительства парка в конце июля горожане смогут прийти к нам сюда посмотреть», – рассказал генеральный менеджер проекта «Парк у моста через Амур».

Просмотров всего: 1358

#Китай #отдых #строительство

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Комментарии
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  • Gallardo

    Gallardo
    2 часа назад

    А чем Амурская область ответит?

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    2 часа назад

    Проволокой колючей в три ряда и погран зоной!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад



    Парк пересечет асфальтированная дорожка для велосипедистов. Ее проложат вдоль берега Амура вплоть до городской черты Хэйхэ, где начинается набережная... Общая площадь паркового комплекса – 10,9 гектара. Предполагается, что строительные работы завершатся до конца июля этого года



    А у нас?!

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    1 час назад

    В Китае парковые зоны открывают, а у нас деревья спиливают.....

  • Tуман

    Tуман
    40 минут назад

    ok_Людмила

    В Китае парковые зоны открывают, а у нас деревья спиливают.....



    И отправляют в Китай

  • Мы Все

    Мы Все
    34 минуты назад

    Регион и китайская компания Цзиньлунган начинают строить канатную дорогу через Амур между Благовещенском и Хэйхэ. Пропускная способность канатной дороги составит до 2 тысяч человек в час в одном направлении, что позволит перевозить более 1 миллиона человек в год. Также в Благовещенске построят терминал площадью 21,5 тысячи квадратных метров по проекту архитектурного бюро из Нидерландов UNStudio. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 3,55 миллиардов рублей. И че почесали языками и забыли. Господа когда строить начнем?

  • Tуман

    Tуман
    29 минут назад

    Мы Все

    Регион и китайская компания Цзиньлунган начинают строить канатную дорогу через Амур между Благовещенском и Хэйхэ. Пропускная способность канатной дороги составит до 2 тысяч человек в час в одном направлении, что позволит перевозить более 1 миллиона человек в год. Также в Благовещенске построят терминал площадью 21,5 тысячи квадратных метров по проекту архитектурного бюро из Нидерландов UNStudio. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 3,55 миллиардов рублей. И че почесали языками и забыли. Господа когда строить начнем?



    Просим Вас Всех потерпеть и отнестись с пониманием

  • Myxira

    Myxira
    17 минут назад

    Gallardo

    А чем Амурская область ответит?



    Будем смотреть на их башню.

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