В Хэйхэ строят парк с башней, с которой можно будет увидеть Благовещенск (фото)

В Хэйхэ в районе автомобильного моста через Амур ведется строительство парка. Он называется «Парк у моста через Амур». Основной его достопримечательностью станет панорамная башня высотой в 21,5 метра, откуда можно будет посмотреть на Благовещенск.

Зеленая зона расположена в пределах 1,7 гектара к северу от мостового перехода. Здесь будет создана отдельная территория с цветами, зеленью и фонтанами. Парк пересечет асфальтированная дорожка для велосипедистов. Ее проложат вдоль берега Амура вплоть до городской черты Хэйхэ, где начинается набережная.

Общая площадь паркового комплекса – 10,9 гектара. Предполагается, что строительные работы завершатся до конца июля этого года, пишет портал Biang.

«Парк будет поделен на зону для отдыха, туристическую зону и панорамную зону. В зоне отдыха будет располагаться чайный дом. Панорамная зона будет состоять из панорамной башни высотой в 21,5 метра и деревянной лестницы, которая будет вести к ней. Туристическая зона – это парк, который будет занимать по площади 70 % всего комплекса. В парке посадят цветы и деревья, в том числе монгольскую сосну. Также мы построим парковку на подъезде к парку. Парковая зона будет рассчитана на 20 000 посетителей. По окончании строительства парка в конце июля горожане смогут прийти к нам сюда посмотреть», – рассказал генеральный менеджер проекта «Парк у моста через Амур».