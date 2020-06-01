Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:51 11

Деньги домохозяйкам предложила выплачивать фракция ЛДПР в Госдуме

Деньги домохозяйкам предложила выплачивать фракция ЛДПР в Госдуме
Фото: pixabay.com

Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для домохозяек. Он предусматривает меры поддержки в виде ежемесячных денежных пособий «лицам, занятым ведением домашнего хозяйства своей семьи», говорится в пояснительной записке.

Под домашних хозяйством в проекте подразумевается уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иная деятельность по дому.

Право на пособие будет иметь только один из членов семьи, причем если размер среднедушевого дохода в семье не выше двукратной величины прожиточного минимума в регионе. Порядок выплат должен будет определить Минтруд, а подать заявление на получение россияне должны будут в органы социальной защиты или через МФЦ.

Предполагается, что закон в случае его принятия вступит в силу с 1 января 2021 года, сообщает РИА Новости.

Нилов объяснил свою инициативу «несложной социально-экономической логикой». По его словам, сейчас централизованно вводятся «обусловленные и объяснимые пандемией меры, направленные на регулирование рынка занятости». Но при этом такие меры все же носят временный и вынужденный характер, «а домохозяйства постоянны», отметил депутат.

«Не нужно недооценивать их востребованность. Постоянное ежемесячное пособие в сфере домохозяйств укрепит социальную стабильность в обществе вне зависимости от любой короны», — цитирует главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.Нилова его пресс-служба.

Просмотров всего: 909

#работа #российская власть #финансы

распечатать


Общество 9

Выплату в 10 тысяч рублей на детей получили почти 57 тысяч амурских семей

Происшествия 4

В Приамурье финансового консультанта банка обвиняют в 37 преступлениях
Происшествия 2

Амур.инфо стало известно о гибели в Благовещенске 15-летнего подростка
Общество 6

Председатель Мосгордумы, единоросс Шапошников оказался миллиардером: обзор прессы
Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    хорошая инициатива от ЛДПР

  • ay

    ay
    2 часа назад

    популизьм. обещать- не значит жениться, т.е. предложить - ещё не значит найти деньги на это предложение.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    2 часа назад

    Абсолютно дебильная инициатива. За что платить домохозяйкам?

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    единоросс Макаров оценил предложение коммунистов компенсировать семьям покупку масок на 21 тусячу тоже популизмом-всем ясно что власть в стране антинародная

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Вы, бл@ха, предпенсионерам, тем, что должны были выйти на пенсию, но не вышли, верните деньги сначала.

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    список ЕР на форуме вы можете прочитать по откликам

  • ntckf

    ntckf
    1 час назад

    Если сидят дома и не работают,значить есть на что сидеть.

  • CHEBURASHKA_28_RUS

    CHEBURASHKA_28_RUS
    1 час назад

    кто не работает - тот ест.

  • Лёлечка

    Лёлечка
    1 час назад

    Хм... А если я одна с ребенком. Я работаю, получаю з/п, но при этом я также веду домашнее хозяйство... Опять мимо )))

  • Noir

    Noir
    48 минут назад

    Лёлечка

    Хм... А если я одна с ребенком. Я работаю, получаю з/п, но при этом я также веду домашнее хозяйство... Опять мимо )))



    В нынешнее время надо быть безработной многодетной (от 3 и более, но можно и 1-2) матерью одиночкой и с детьми жить в ветхом аварийном жилье. Как итог: получение нового жилья (обычный работающий будет лет 15-20 ипотеку платить), куча льгот, выплат, звание "матери-героини", можно не работать (даже нужно, т.к. сразу часть льгот теряются), на выплаты "отмечать все ежедневные праздники". Вот это описание очень большого социального слоя в России.

  • full

    full
    1 минута назад

    Noir

    Лёлечка

    Хм... А если я одна с ребенком. Я работаю, получаю з/п, но при этом я также веду домашнее хозяйство... Опять мимо )))



    В нынешнее время надо быть безработной многодетной (от 3 и более, но можно и 1-2) матерью одиночкой и с детьми жить в ветхом аварийном жилье. Как итог: получение нового жилья (обычный работающий будет лет 15-20 ипотеку платить), куча льгот, выплат, звание "матери-героини", можно не работать (даже нужно, т.к. сразу часть льгот теряются), на выплаты "отмечать все ежедневные праздники". Вот это описание очень большого социального слоя в России.



    Сдается, что все это существует по большей части у вас в голове.

Показать все (11) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь