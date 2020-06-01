Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:43 0

У Елены Воробей подтвердился коронавирус

У Елены Воробей подтвердился коронавирус
Фото: instagram.com/vorobei_elena/?hl=ru

Актриса Елена Воробей заразилась коронавирусом. Об этом она рассказала своим подписчикам в Инстаграме.

Как рассказала Елена, о диагнозе она узнала три дня назад, однако не хотела рассказывать об этом из-за «глупых страхов».

«Я начинаю эту борьбу. Каких-то таких серьезных симптомов у меня не было, было легкое покашливание, какое-то такое очень глубокое и, в общем, легкое недомогание», – сказала Воробей в видеопосте.

Также артистка рассказала, что в ближайшее время ей нужно пройти компьютерную томографию, которая покажет, «насколько распространилась эта бацилла».

Многие звезды эстрады уже перенесли коронавирус. Всего в России за время пандемии зарегистрировали более 400 тысяч случаев заражения коронавирусом, успешно вылечилось более 170 тысяч человек.

Ранее Елена Воробей рассказала о том, что из-за отсутствия заработка ей пришлось продать одну из квартир.

Просмотров всего: 481

#здоровье #коронавирус #шоу-бизнес

распечатать


Коронавирус 2

Приамурье находится на 6-м месте по количеству выявленных случаев COVID-19 среди субъектов ДФО
Коронавирус

Амурская область занимает третье место в ДФО по приросту заболевших COVID-19 за месяц

Коронавирус 3

В поездки на отдых будут выпускать жителей не всех регионов
Коронавирус 3

Вводится выплата за волонтерство в период коронавируса
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь