У Елены Воробей подтвердился коронавирус

Актриса Елена Воробей заразилась коронавирусом. Об этом она рассказала своим подписчикам в Инстаграме.

Как рассказала Елена, о диагнозе она узнала три дня назад, однако не хотела рассказывать об этом из-за «глупых страхов».

«Я начинаю эту борьбу. Каких-то таких серьезных симптомов у меня не было, было легкое покашливание, какое-то такое очень глубокое и, в общем, легкое недомогание», – сказала Воробей в видеопосте.

Также артистка рассказала, что в ближайшее время ей нужно пройти компьютерную томографию, которая покажет, «насколько распространилась эта бацилла».

Многие звезды эстрады уже перенесли коронавирус. Всего в России за время пандемии зарегистрировали более 400 тысяч случаев заражения коронавирусом, успешно вылечилось более 170 тысяч человек.

Ранее Елена Воробей рассказала о том, что из-за отсутствия заработка ей пришлось продать одну из квартир.