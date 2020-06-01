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Мужчина связал, избил, задушил и поджег любовницу на глазах у ребенка

Мужчина связал, избил, задушил и поджег любовницу на глазах у ребенка
Фото: Mira Cosic с сайта Pixabay

В США ревнивец избил, задушил и поджег свою девушку, пытаясь узнать, изменяла ли она ему. Мужчину обвинили в похищении, нападении и насилии в присутствии ребенка.

38-летний Роберт Джей Ванвлит и его возлюбленная начали ругаться поздним вечером, ночью конфликт перерос в драку. Ванвилт сбросил женщину со стула и за ноги потащил в шкаф. Там он надел ей на шею ремень и принялся душить. Затем он взял галстук и затянул его несколько раз на жертве, которая потеряла сознание.

После он продолжил пытки, избив и привязав женщину к стулу. На голову ей он надел пакет и привел одного из шести детей женщины, чтобы он смотрел, как издеваются над его матерью. После Ванвилт держал ее пальцы над зажигалкой, требуя сознаться в изменах, сообщает «РЕН ТВ».

Так и не получив признание, он выпустил девушку. Вечером она рассказала о случившемся отцу Ванвилта. Мужчине предъявлено обвинение в похищении, нападении и насилии в присутствии ребенка.

Ранее 15-летняя девушка из ревности зарезала трехлетнего брата. Этим она не ограничилась и оставила матери послание на стене, написанное его кровью.

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#криминал #происшествия

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