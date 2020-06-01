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С зейского моста в Благовещенске снимают режим ЧС

С зейского моста в Благовещенске снимают режим ЧС
Фото: Амур.инфо

1 июня в Благовещенске снимают режим ЧС локального характера, который был введен в границах автомобильного моста через реку Зею. Решение об этом принято на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с окончанием первоочередных и дополнительных аварийно-восстановительных работ.

«Проектным институтом на основании мониторинга, который мы предоставляем на постоянной основе, было выдано окончательное заключение. Сегодня решением КЧС с 20:00 снимается режим локального ЧС, а с 12:00 снимается ограничение по движению автомобилей с максимальной массой свыше 10 тонн. При этом остается ограничение на автомобили массой свыше 25 тонн. Остальной транспорт может двигаться по мосту в обоих направлениях», – пояснил первый заместитель мэра города Благовещенска Олег Имамеев.

Режим ЧС локального характера был введен в Благовещенске 27 апреля. За период аварийно-восстановительных работ специалисты изготовили и заменили дефектные плиты, отремонтировали балку и заасфальтировали участки проезжей части.

Несмотря на снятие режима ЧС, ежедневный мониторинг технического состояния автодорожного моста через Зею будет продолжен.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    2 часа назад

    Проектный институт по скайпу или фото принимал решение, так что ли? Мониторинг ведется администрацией).

  • Амурский ГПЗшник

    Амурский ГПЗшник
    1 час назад

    с каких это пор изношенные 40летние плиты перекрытия стали "дефектными"?

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