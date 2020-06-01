С зейского моста в Благовещенске снимают режим ЧС

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«Проектным институтом на основании мониторинга, который мы предоставляем на постоянной основе, было выдано окончательное заключение. Сегодня решением КЧС с 20:00 снимается режим локального ЧС, а с 12:00 снимается ограничение по движению автомобилей с максимальной массой свыше 10 тонн. При этом остается ограничение на автомобили массой свыше 25 тонн. Остальной транспорт может двигаться по мосту в обоих направлениях», – пояснил первый заместитель мэра города Благовещенска Олег Имамеев.

Режим ЧС локального характера был введен в Благовещенске 27 апреля. За период аварийно-восстановительных работ специалисты изготовили и заменили дефектные плиты, отремонтировали балку и заасфальтировали участки проезжей части.

Несмотря на снятие режима ЧС, ежедневный мониторинг технического состояния автодорожного моста через Зею будет продолжен.