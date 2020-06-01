Выплату в 10 тысяч рублей на детей получили почти 57 тысяч амурских семей

1 июня амурские семьи начали получать единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет. Поступило почти 59 тысяч заявлений, из которых одобрено и профинансировано практически 57 тысяч на 79 173 ребенка.

Это больше половины от ожидаемой численности. Всего, по расчетам регионального отделения ПФР, должно поступить заявлений на 148 тысяч амурских детей.

В соответствии с указом президента РФ № 317, семьи с детьми, рожденными в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года включительно, получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого такого ребенка. Средства предоставляются независимо от наличия права на материнский капитал. С 11 мая подать заявление можно на портале госуслуг.

«На сегодняшний день мы обработали и профинансировали все поступившие на региональный уровень заявления, — рассказала начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий ОПФР по Амурской области Наталья Кучеренко. — Количество отказных решений небольшое — это 3,5 % от общего числа поступивших заявлений. Основной причиной является дублирование заявлений (подано несколько раз на одного и того же ребенка), отсутствие права, а также наличие грубых ошибок при заполнении данных, из-за чего невозможно идентифицировать ребенка в государственном реестре записей актов гражданского состояния. Родителям, которым в выплате отказано по причине некорректного заполнения заявления, необходимо подать заявление повторно. В частности, если детей от 3 до 16 лет несколько, а допущена ошибка в данных только одного ребенка, заполнить заявление заново нужно именно на него.

Подать заявление можно до 1 октября 2020 года через единый портал госуслуг. Для удобства граждан упрощена навигация: в меню на главной странице сразу предусмотрена кнопка для подачи заявления.

Обратиться можно и лично в клиентские службы Пенсионного фонда, однако в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой прием граждан осуществляется только по предварительной записи по номеру регионального колл-центра ОПФР: 8 (4162) 202-400 или по номеру горячей линии того территориального органа ПФР, к которому вы относитесь. Список телефонов размещен на сайте ПФР во вкладке «Структура отделения» в разделе «Контакты региона». Записаться на прием можно и на сайте ПФР.

Пенсионный фонд реализует еще одну меру социальной поддержки семей в связи с пандемией — ежемесячную выплату в пять тысяч рублей семьям с детьми до трех лет в течение трех месяцев (с апреля по июнь). На данный момент эта выплата осуществляется на 20 105 амурских малышей. Граждане, которые еще не воспользовались этим правом, могут подать заявление до 1 октября 2020 года.