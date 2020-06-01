Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:12 4

В Приамурье финансового консультанта банка обвиняют в 37 преступлениях

В Приамурье финансового консультанта банка обвиняют в 37 преступлениях
Фото: pixabay.com

Прокуратура Завитинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении финансового консультанта банка. Она обвиняется в совершении 37 преступлений, 34 из которых – по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета), 3 – по части 1 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества).

По версии следствия, в период с ноября 2016 по август 2019 года амурчанка совершала хищения денег с банковских счетов граждан в различных суммах от 2 до 17 тысяч рублей. Всего женщина похитила 232 тысячи.

Злоумышленница использовала различные способы обмана, например, при оформлении клиенту кредитного договора намеренно указывала ошибочный номер телефона с целью отключения СМС-информирования о производимых операциях по счету, затем, активировав банковскую карту, снимала со счета клиента определенную сумму.

Уголовное дело женщины рассмотрит Завитинский районный суд. В соответствии с Уголовным кодексом, за совершение преступлений по части 3 статьи 158 УК РФ предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

В ходе следствия потерпевшими заявлены 32 гражданских иска на общую сумму 223,3 тысячи рублей. Для обеспечения гражданских исков на имущество обвиняемой наложен арест, сообщает прокуратура Амурской области.

Просмотров всего: 2580

#криминал #происшествия #финансы

распечатать


Происшествия 1

Расстрелявшему сослуживцев срочнику Шамсутдинову добавят новое обвинение
Общество 10

Деньги домохозяйкам предложила выплачивать фракция ЛДПР в Госдуме
В России и мире

Мужчина связал, избил, задушил и поджег любовницу на глазах у ребенка
Общество 9

Выплату в 10 тысяч рублей на детей получили почти 57 тысяч амурских семей

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 часа назад

    Удивлен. Скромно 223 тысячи на 37 случаев. Видимо расчет был на то, что не заметят или не будут обращаться в органы. Не сработало.

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    2 часа назад

    "Удивлен". Работай службы безопасности банка.Напишите сотрудницей како го банка она является.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    Лелик и Болик

    "Удивлен". Работай службы безопасности банка.Напишите сотрудницей како го банка она является.



    "Работай" ? В Завитой лишь мелкие филиалы . Ни одного безопасника там нет .

    Просите ФИО , данные паспорта и прописку .

  • sadam_1974

    sadam_1974
    48 минут назад

    Не удивлён. Воровство и мошенничество стало чуть ли не нормой. Или около этого.

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь