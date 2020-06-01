В Приамурье финансового консультанта банка обвиняют в 37 преступлениях

Прокуратура Завитинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении финансового консультанта банка. Она обвиняется в совершении 37 преступлений, 34 из которых – по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета), 3 – по части 1 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества).

По версии следствия, в период с ноября 2016 по август 2019 года амурчанка совершала хищения денег с банковских счетов граждан в различных суммах от 2 до 17 тысяч рублей. Всего женщина похитила 232 тысячи.

Злоумышленница использовала различные способы обмана, например, при оформлении клиенту кредитного договора намеренно указывала ошибочный номер телефона с целью отключения СМС-информирования о производимых операциях по счету, затем, активировав банковскую карту, снимала со счета клиента определенную сумму.

Уголовное дело женщины рассмотрит Завитинский районный суд. В соответствии с Уголовным кодексом, за совершение преступлений по части 3 статьи 158 УК РФ предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

В ходе следствия потерпевшими заявлены 32 гражданских иска на общую сумму 223,3 тысячи рублей. Для обеспечения гражданских исков на имущество обвиняемой наложен арест, сообщает прокуратура Амурской области.