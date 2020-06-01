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сегодня, 12:53 0

В первый класс будут принимать по новым правилам

В первый класс будут принимать по новым правилам
Фото: pixabay.com

Министерство просвещения опубликовало для общественного обсуждения проект приказа, который регламентирует порядок приема детей на обучение по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Многие нормы в нем не изменились. Например, в первый класс школы принимают детей, которым к моменту начала обучения исполнилось 6,5 года, если они не имеют противопоказаний по состоянию здоровья. И не позже 8 лет. По заявлению родителей учредитель образовательной организации может разрешить прием детей в более раннем или более позднем возрасте.

Запись в первый класс для ребят, которые живут рядом – то есть на закрепленной за школой территорией – начинается не позднее 1 февраля. Для тех, кто живет не близко, но все равно хотел бы отдать ребенка в конкретную школу (и места в ней еще остались), прием продолжается с 1 июля до фактического заполнения мест.

Среди нововведений – прием детей в первый класс школы, где уже учатся их братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, осуществляется не позднее ‎1 февраля. Этой нормы в порядке раньше не было.

Также обновился список документов, которые школа может потребовать от родителей при приеме ребенка. Среди них:

  • оригинал свидетельства о рождении или документ, подтверждающий родство заявителя;
  • оригинал документа, удостоверяющего личность гражданина;
  • документ, подтверждающий установление опеки или попечительства ‎(при необходимости);
  • свидетельство о регистрации гражданина или ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации гражданина или ребенка по месту жительства или по месту пребывания (в случае приема на обучение гражданина или ребенка, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего образования);
  • справку с места работы родителей (законных представителей) ребенка ‎(в случае внеочередного или первоочередного приема ребенка на обучение);
  • копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии ‎(при наличии).

Зачислить малыша в первый класс должны, как и раньше, в течение 7 дней после приема всех документов.

Администрация школы может отказать в приеме детей, проживающих на закрепленной территории, только по причине отсутствия свободных мест. Если это произошло, сразу обращайтесь в органы местного самоуправления. Там предоставят информацию о наличии свободных мест в близлежащих школах и помогут решить вопрос с устройством, сообщает «Российская газета».

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#дети #школа

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