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В селе Чигири стреляли по частному дому (фото)

В селе Чигири стреляли по частному дому (фото)

В селе Чигири Благовещенского района случилось происшествие – неизвестные стреляли по частному дому и повредили окно. Собственник дома полагает, что это проделки соседей. Мужчина обратился в полицию.

На правах анонимности он рассказал ИА «Амур.инфо», что это произошло ночью 16 мая: стреляли по второму этажу дома, по-видимому, из дробового оружия. «Участковый нашел дробь, показывал, и дробовой контейнер, который в заряде», – объясняет амурчанин.

«Тут не надо баллистической экспертизы – напротив только одно окно, из которого можно было стрелять», – говорит мужчина. И поясняет, что с соседями, которых он заподозрил, не общается: «Люди пьющие и скандальные».

Амурчанин не исключает, что дом в такой ситуации придется продать.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области агентству прокомментировали, что 16 мая поступило сообщение от жителя села Чигири о том, что в одном из домов повреждено окно. На адрес выехала следственно-оперативная группа, был проведен осмотр места происшествия. В настоящее время продолжается доследственная проверка.

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