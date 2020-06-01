В Селемджинском районе Амурской области размыло дорогу Экимчан – Златоустовск

Фото: @mintransamur

В Селемджинском районе 31 мая около 17:30 произошел размыв между 6 и 8 километрами автомобильной дороги Экимчан – Златоустовск. Об этом сообщает амурский минтранс.

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Наталья Наделяева