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В Селемджинском районе Амурской области размыло дорогу Экимчан – Златоустовск

В Селемджинском районе Амурской области размыло дорогу Экимчан – Златоустовск
Фото: @mintransamur

В Селемджинском районе 31 мая около 17:30 произошел размыв между 6 и 8 километрами автомобильной дороги Экимчан – Златоустовск. Об этом сообщает амурский минтранс.

Ширина размыва - около 4 метров, глубина - до 1,5 метров.

Проезд для всех видов транспорта закрыт. К восстановлению автодороги можно будет приступить после спада воды, сообщает минтранс Амурской области. Без транспортного сообщения осталось 3 населенных пункта: Златоустовск, Ольгинск, Ивановское. По сообщению очевидца, вода прибывает.

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В Селемджинском районе вчера, 31 мая, около 17.30 произошел размыв между 6 км и 8 км автомобильной дороги Экимчан – Златоустовск. Дорога муниципального значения. ⠀ @adm_selemdzhinsky ⠀ Площадь размыва составила: в ширину около 4 метров, глубиной до 1,5 метров. Проезд для всех видов транспорта закрыт. К восстановлению проезда возможно будет приступить после спада воды. Без транспортного сообщения осталось 3 населенных пункта (Златоустовск, Ольгинск, Ивановское). ⠀ #минтрансамур#селемджинскийрайонновости#ремонтдороги

Публикация от МинтрансАмур (@mintransamur)

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#дороги #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    6 минут назад

    в СССР такого не было

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