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За подставное ДТП в Благовещенске суд наказал виновников штрафом

За подставное ДТП в Благовещенске суд наказал виновников штрафом
Фото: архив Амур.инфо

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух мужчин, которые инсценировали ДТП. Амурчане намеревались незаконно получить деньги от страховой компании.

В 2018 году четверо мужчин договорились между собой об инсценировке ДТП в Благовещенске. И осуществили задуманное, столкнув друг с другом машины Toyota Progress и Nissan Laurel. Progress после столкновения с Laurel врезался в дерево.

Аварию оформили сотрудники ГИБДД. Мужчины намеревались получить в качестве страхового возмещения от страховой компании 273 994 рублей, однако в выплате было отказано, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Двух амурчан суд наказал за содеянное штрафами в размере 30 000 рублей каждому. Еще по двоим решение вынесут отдельно.

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#ДТП #происшествия #суды #транспорт

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