Амур.инфо стало известно о гибели в Благовещенске 15-летнего подростка
Утром 1 июня в редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска. На условиях анонимности она сообщила о том, что 31 мая в городе покончил с собой 15-летний подросток.
По ее словам, он воспользовался банковской картой родителей и перевел мошенникам 117 тысяч рублей. По мнению собеседницы, именно это стало причиной его ухода из жизни.
Начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Амурской области Инна Карташова пояснила, что проводится проверка.
В следственном управлении Следственного комитета РФ по Амурской области информацию комментировать не стали.
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