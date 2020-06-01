Амур.инфо стало известно о гибели в Благовещенске 15-летнего подростка

Утром 1 июня в редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска. На условиях анонимности она сообщила о том, что 31 мая в городе покончил с собой 15-летний подросток.

По ее словам, он воспользовался банковской картой родителей и перевел мошенникам 117 тысяч рублей. По мнению собеседницы, именно это стало причиной его ухода из жизни.

Начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Амурской области Инна Карташова пояснила, что проводится проверка.

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Амурской области информацию комментировать не стали.