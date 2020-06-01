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Приамурье находится на 6-м месте по количеству выявленных случаев COVID-19 среди субъектов ДФО

Приамурье находится на 6-м месте по количеству выявленных случаев COVID-19 среди субъектов ДФО
Фото: инфографика ИЦК

По итогам двух прошедших месяцев доля выявленных заболевших в Амурской области составляет 5 % от всех субъектов Дальневосточного федерального округа. Доли регионов в выявленных случаях распространения COVID-19 среди субъектов ДФО проанализировал информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

По данному показателю Амурская область занимает шестое место среди регионов ДФО. По сравнению с началом апреля доля инфицированных в Амурской области увеличилась на 3 % (с 2 до 5 %).

По состоянию на 31 мая Приморский и Хабаровский края занимают первое место среди регионов ДФО по количеству выявленных заболевших. Ранее по данному показателю лидировала Республика Бурятия. На 1 апреля количество инфицированных составляло 40 %.

На текущий момент наименьшее число выявленных заболевших зафиксировано в Чукотском автономном округе и Сахалинской области – по 1 %. На начало апреля в трех регионах не было зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19 – Чукотский АО, Еврейская АО и Камчатский край.

По данным ИЦК, в ДФО на 31 мая выявлено 10 672 случая COVID-19. В округе зарегистрировано 2,6 % от всех случаев по России. За все время выздоровел 5 181 человек, не справились с болезнью 88 человек.

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#Дальний Восток #коронавирус

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    3 часа назад

    зачем нам эта информация?запугать хотите?не будем мы голосовать за Конституцию

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    2 часа назад

    "Не справились с болезнью 88 человек". С нашим здравоохранением остается только справляться или не справляться самому.

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