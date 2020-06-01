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Три природных пожара ликвидировали в Амурской области за сутки

Три природных пожара ликвидировали в Амурской области за сутки
Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области

На территории Амурской области 31 мая были ликвидированы три природных пожара: два – в Тындинском районе и один – в Бекельдеульском заказнике Зейского района. Общая площадь возгораний, пройденная огнем, составила 313 гектаров.

На тушениях работали 31 сотрудник ПДПС Амурской авиабазы, лесоохраны, противопожарной службы области, а также добровольные пожарные. Угрозы населенным пунктам не было.

Кроме того, в регионе локализован один пожар с привязкой к поселку Тутаул Тындинского района. Огнем пройдено 1 900 гектаров. На возгорании задействовано 37 сотрудников лесопожарной группировки и 4 единицы техники. Угрозы населенному пункту нет, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

Для тушения лесных пожаров на территории Амурской области имеется резерв в количестве 81 сотрудника ПДПС Амурской авиабазы, 298 человек лесной охраны, 63 человек федерального резерва и 287 единиц техники.

По данным ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза», на территории области определены классы пожарной опасности: I класс пожарной опасности – в Шимановском, Зейском, Тындинском, Магдагачинском, Селемджинском районах. IV – в Свободненском, Мазановском, Сковородинском, Архаринском, Бурейском, Завитинском, Октябрьском, Белогорском, Ромненском, Серышевском, Благовещенском районах.

Как сообщало Амур.инфо, с 1 июня особый противопожарный режим отменен в Архаринском, Белогорском, Благовещенском, Бурейском, Завитинском, Ивановском, Константиновском, Михайловском, Октябрьском, Свободненском, Серышевском, Ромненском, Тамбовском, Шимановском районах, а также в Белогорске, Благовещенске, Райчихинске, Свободном, Шимановском, Прогрессе, Циолковском. Особый противопожарный режим продолжает действовать в Зейском, Магдагачинском, Мазановском, Селемджинском, Сковородинском, Тындинском районах, в Зее, Тынде.

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#пожары #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Н.В.

    Н.В.
    35 минут назад

    Молодцы ! До дождя наверное успели все возгорания ликвидировать

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