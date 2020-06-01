В некоторых муниципальных образованиях Приамурья отменили особый противопожарный режим

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Амурской области

В Амурской области нормализовалась лесопожарная обстановка. В связи с этим постановлением правительства отменен особый противопожарный режим в 21 муниципальном образовании.

Особый противопожарный режим отменен с 1 июня в Архаринском, Белогорском, Благовещенском, Бурейском, Завитинском, Ивановском, Константиновском, Михайловском, Октябрьском, Свободненском, Серышевском, Ромненском, Тамбовском, Шимановском районах, а также в Белогорске, Благовещенске, Райчихинске, Свободном, Шимановском, Прогрессе, Циолковском.

Но он продолжает действовать в Зейском, Магдагачинском, Мазановском, Селемджинском, Сковородинском и Тындинском районах, а также в городах Зее и Тынде.

В период действия особого противопожарного режима нормативными правовыми актами установлены дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе, сжигание мусора, выжигание травы и разведение костров.

Главное управление МЧС России по Амурской области напоминает, что часть вторая статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административной ответственности предусматривает ответственность граждан в условиях особого противопожарного режима. Сумма штрафа значительно повышается: для граждан – от двух до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима согласно статье 8.32 КоАП РФ влечет наложение на граждан административного штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.