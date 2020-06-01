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Амурская область занимает третье место в ДФО по приросту заболевших COVID-19 за месяц

Амурская область занимает третье место в ДФО по приросту заболевших COVID-19 за месяц
Фото: инфографика ИЦК

В Амурской области количество выявленных заболевших с 1 по 31 мая выросло в 9 раз. По росту заболеваемости, по данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), регион занимает третье место среди субъектов ДФО.

Наибольший прирост за май наблюдается в Забайкальском крае, там количество выявленных случаев COVID-19 выросло в 9,6 раза. Наименьший прирост зафиксирован в Магаданской области – в 2,4 раза.

По итогам мая в Дальневосточном федеральном округе количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции увеличилось в 5 раз. По России за месяц количество выявленных зараженных выросло в 3,8 раза.

По состоянию на 31 мая ДФО занимает последнее место среди восьми федеральных округов России по количеству выявленных случаев COVID-19 – 10 672 заболевших. Регион также занимает предпоследнюю позицию как по количеству выздоровевших – 5 181 человек успешно справились с инфекцией, – так и по количеству умерших – 88 летальных случаев.

По данным ИЦК, на сегодняшний день в России насчитывается более 400 тысяч случаев заболевания COVID-19. Это третье место в мире по количеству выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией, на втором месте находится Бразилия – 465 166 человек. На первом месте по заболеваемости все так же остается США – 1 779 853 заболевших. После России по количеству выявленных случаев следуют Великобритания, Испания и Италия.

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#Дальний Восток #коронавирус

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