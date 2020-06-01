Председатель Мосгордумы, единоросс Шапошников оказался миллиардером: обзор прессы

Грабители отобрали у безработного 12 миллионов рублей; оштрафован москвич, не в том порядке вывесивший флаги; на аукционе Sotheby’s продали бутылку коньяка за 145 тысяч долларов. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

В «Собеседнике» есть заметка, в которой говорится, что председатель Мосгордумы, член фракции «Единая Россия» Алексей Шапошников оказался миллиардером. Общая сумма его задекларированного дохода за 2019 год составила 1 951 948 561 рубль. Если прикинуть с калькулятором в руках, то выходит, что в месяц народный избранник зарабатывал чуть больше 162 с половиной миллионов. Пишут, что единоросс единолично владеет двумя компаниями – «Ваш консалтинг» и «Северянин». Но обе они убыточные. И хорошо убыточные.

Напишут же такое

В «Убойной силе» пишут, что в Москве злоумышленники напали на безработного мужчину и отобрали у него рюкзак. Грабители в масках (правда, не говорится в каких – в бандитских, или в противовирусных) брызнули мужчине в лицо из газового баллончика, избили его и отобрали рюкзак. Всё бы ничего, да в рюкзаке лежали деньги – 12 миллионов рублей. Вот и думай после этого, что лучше: работать и получать копейки или не работать, но быть ограбленным. Да?

Напишут же такое

А вот какую заметку я нашел в «Мире новостей». Рассказывается, что в Москве оштрафовали мужчину за то, что тот нарушил правильную очередность расположения флагов, вывешивая их на фасад здания супермаркета. При одновременном размещении нескольких полотнищ, флаг России всегда должен находиться слева от других полотнищ, если стоять к ним лицом. Мужичок же, украшая супермаркет, этих элементарных правил не знал. И флаги перепутал. За что и был оштрафован на 2 тысячи рублей. Вот и думаю: у них там в магазине что, простых шариков не было, что ли? Флагами они магазин украшают…

И маленькая деталь: в правоохранительные органы заявление по этому поводу написал (то есть, стуканул) совсем посторонний дядечка, очень наблюдательный, еще, наверное, года с 1937-го.

Очень интересно

На аукционе Sotheby’s за крупную сумму продали бутылку коньяка производства середины XVIII века. Коньячишко был изготовлен во Франции в 1762 году, то есть еще до Великой Французской революции. По бутылкам напиток разлили в 1840-х годах. К настоящему моменту, написано в «Панораме», сохранились только три бутылки коньяка этого года. Коллекционер из Азии, который предпочел остаться неизвестным, заплатил за пузырь 0,7 литра почти 145 тысяч долларов. Мне в подобных случаях всегда интересно: приобретается для того, чтобы подарить, чтобы хвастаться перед соседями или чтобы все-таки «раздавить» с лучшим другом?

Полный абзац

Разграбленные магазины, сожженные офисные здания, раскуроченные банкоматы и разбитые полицейские автомобили - таковы последствия самых масштабных за последние годы беспорядков в США. Волнения начались в Миннесоте из-за убийства чернокожего жителя полицейским – рассказывает «Российская газета». Протесты охватили 30 крупных американских городов, включая Атланту, Вашингтон, Даллас, Детройт, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лас-Вегас и т.д. Беспрецедентный размах бунта вынудил власти нескольких штатов ввести режим чрезвычайной ситуации, а также привлечь национальную гвардию и армию для стабилизации обстановки. После этого стоит ли американцам гордиться, что их хваленая Конституция остается неизменной с 1787 года?

На посошок

Кстати, о Конституции. Дату общероссийского голосования по поправкам к Конституции президент Путин объявит тогда, когда посчитает необходимым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В народе в таких случаях говорят не столь витиевато: «Как только, так сразу». А я все переживаю, до каких же пор мы будем мучиться по старой, без поправок, Конституции?!

А еще в главной газете страны рассказывается о том, что новый американский пилотируемый корабль Crew Dragon, сделанный Илоном Маском, доставил на МКС астронавтов. Это означает конец монополии России по доставке экипажей на орбиту. Теперь нахожусь перед дилеммой: скажешь, радуюсь за Маска – обвинят в непатриотизме. Скажешь, за Россию обидно – обвинят в том же самом. Промолчу.