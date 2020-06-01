Амурские аграрии получат льготы на перевозку продукции ж/д транспортом

Аграрии Амурской области получат льготы на перевозку продукции, а также удобрений железнодорожным транспортом. В России установлен льготный тариф на перевозку зерна, овощей, соевого шрота и минеральных удобрений.

Постановлением правительства РФ внесены изменения в правила предоставления субсидий из федерального бюджета ОАО «РЖД» на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку зерна. Они позволят осуществлять перевозку железнодорожным транспортом по льготным тарифам из отдельных субъектов РФ в направлении станций железных дорог, указанных в пункте 3 Правил, следующих грузов:

– зерновых культур – пшеницы, ячменя, кукурузы;

– продуктов переработки семян масличных культур – соевого шрота;

– овощной продукции – капусты свежей, лука репчатого и сеянца, свеклы столовой свежей, томатов свежих, огурцов свежих, картофеля свежего;

– минеральных удобрений.

Перевозка предусматривает все виды отправок, как в собственном железнодорожном подвижном составе, так и в контейнерах, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Льготный тариф может быть полезен тем амурским сельхозтоваропроизводителям, кто в настоящее время занимается производством соевого шрота и планирует вывоз его в регионы страны, а также сельхозтоваропроизводителям, специализирующимся на выращивании сои и нуждающимся в ввозе минеральных удобрений для своей сельскохозяйственной деятельности.

Закупка зерновых культур осуществляется по ценам не ниже предельных уровней минимальных цен на зерно урожая соответствующего года в целях проведения государственных закупочных интервенций, установленных Минсельхозом России.

При этом в соответствии с новой редакцией Правил пунктом 3 предусматривается утверждение Минсельхозом России порядка определения объемов грузов на текущий финансовый год, потери в доходах при транспортировке которых возмещаются за счет субсидий.