В Благовещенске нашлись владельцы фуры, которая мешает ремонту на улице Тепличной

«У нас была сложная ситуация: автомобиль находился под арестом за долги. Прежний хозяин умер. Мы долги погасили, ПТС я получила только на днях. В самое ближайшее время мы поставим колеса, аккумулятор и отгоним машину в другое место», – сообщила владелица транспорта.

Контакты женщины имеются в редакции, по запросу органов ГИБДД или дорожников они будут предоставлены.

Ремонт улицы Тепличной в Благовещенске ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».