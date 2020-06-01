В Благовещенске нашлись владельцы фуры, которая мешает ремонту на улице Тепличной
В Благовещенске дорожники, выполняющие работы на улице Тепличной, не могут продолжить ремонт: им мешает фура. Амур.инфо объявило поиски владельца транспорта. Утром 1 июня в редакцию позвонила женщина, которая рассказала о сроках отгона машины.
«У нас была сложная ситуация: автомобиль находился под арестом за долги. Прежний хозяин умер. Мы долги погасили, ПТС я получила только на днях. В самое ближайшее время мы поставим колеса, аккумулятор и отгоним машину в другое место», – сообщила владелица транспорта.
Контакты женщины имеются в редакции, по запросу органов ГИБДД или дорожников они будут предоставлены.
Ремонт улицы Тепличной в Благовещенске ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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