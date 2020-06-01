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сегодня, 08:10 2

В поездки на отдых будут выпускать жителей не всех регионов

В поездки на отдых будут выпускать жителей не всех регионов
Фото: © Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Первыми на отдых в другие регионы смогут поехать жители из тех субъектов Федерации, где эпидемиологическая ситуация уже благополучна. Об этом заявила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».

Глава Роспотребнадзора уточнила, что «из горячей точки или с высокого эпидподъема» граждан никуда отправлять на отдых нельзя из соображений безопасности.

Касательно жителей города Москвы Попова отметила, что они пока смогут отдыхать, не выезжая за границы своего субъекта. Глава Роспотребнадзора посоветовала присмотреться к турбазам, домам отдыха и санаториям в Москве и в Московской области, добавив, что многие с удовольствием предпочитают отдых в своей полосе заграничному, сообщает ИА REGNUM.

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#коронавирус #туризм

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Комментарии
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  • Ариадна

    Ариадна
    3 часа назад

    .. "граждан никуда отправлять на отдых нельзя".. Как странно звучит, как будто граждане посылки? Сталинские времена аукнулись...

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    2 часа назад

    Ограничение свободы передвижения. А не нарушает ли это конституцию? Или в новой редакции это допустимо.

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